За год войны России с Украиной права прессы нарушили более 900 раз

За год войны России с Украиной задокументировано более 900 случаев нападений на журналистов в этих странах, цензуры, нарушений свободы слова и преследований СМИ. Об этом говорится в отчёте Международного института прессы.

Составители документа отмечают, что за 80% нарушений ответственность несут российские власти.

На территории Украины институт прессы зафиксировал с начала войны 300 угроз в адрес журналистов, включая 100 случаев нападений, со стороны российских сил.

Десятки работников СМИ оказались в районах боевых действий под угрозой российских обстрелов. Ранения получили более 30 представителей прессы. 12 журналистов погибли – большинство при выполнении служебных обязанностей.

Институт зафиксировал около 30 случаев атак на украинскую медиа-инфраструктуру, а также несколько десятков кибератак на украинские новостные агентства.

В России с начала вооружённого вторжения зафиксировано 610 нарушений прав СМИ. Большинство из них связаны с цензурой, арестами корреспондентов и регулированием, запрещающим журналистам выполнять свою работу.

Составители отчета насчитали около 200 случаев блокировки российских новостных сайтов за сообщения о войне. Как минимум 160 журналистов задержаны, арестованы и привлечены к ответственности – в основном за освещение антивоенных акций протеста.

Из-за появления в российском законодательстве статьи о фейках о российской армии после нападения на Украину большинство независимых СМИ были вынуждены приостановить работу или отказаться от освещения войны. Сотрудники медиа массово уехали в другие страны, чтобы продолжать работу и не попасть под уголовное преследование.

Фейками российские власти называют любую информацию о войне в Украине, отличную от версии Минобороны России. По уголовной статье о распространении фейков грозит до 15 лет колонии. По мнению правозащитников, этой статьей в стране фактически введена военная цензура.

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