Главреда калмыцкой газеты обвинили в дискредитации российской армии

Следственный комитета возбудил уголовное дело по статье о дискредитации российской армии в отношении 72-летнего редактора газеты "Современная Калмыкия" Валерия Бадмаева. Ему грозит до трёх лет тюрьмы за репост сообщения о применении российскими войсками фосфорных боеприпасов в Украине.

Как сообщила редакция Кавказ.Реалии, в доме Бадмаева 9 декабря прошёл обыск. У журналиста изъяли ноутбук, телефон, роутер и заграничный паспорт. После этого его забрали на допрос и до суда по избранию меры пресечения держали в СИЗО. Городской суд Элисты избрал ему меру пресечения в виде запрета на телефонные переговоры, выход в интернет и смену места жительства.

В мае власти Украины заявляли, что российская армия применяет боеприпасы с белым фосфором при атаках на завод "Азовсталь" в Мариуполе. Генпрокуратура Украины начала досудебное расследование по статье о нарушении законов и обычаев войны из-за применения таких снарядов.

Международное законодательство запрещает применение зажигательных фосфорных боеприпасов в зонах жилой застройки и в районах, где от атак может пострадать гражданское население. Москва не комментировала возможное применение такого оружия и обвиняла в использовании таких снарядов в пригородах Киева Украину.