Главреда Sota Евгения Доможирова заочно арестовали

Вологодский городской суд заочно арестовал оппозиционера и главного редактора издания Sota Евгения Доможирова. Об этом сообщил в своём телеграм-канале сам Доможиров, выложив копию постановления суда. В нём отмечается, что журналист признан виновным в распространении "фейков" о российской армии.

Поводом для заочного ареста стали посты Доможирова в интернете о пытках и убийствах граждан Украины российскими военными.

Доможиров проживает за границей. Активист назвал решение судьи "маразмом" и пообещал "продолжать совершать новые тяжкие и особо тяжкие преступления по дискредитации ВС РФ и лично Путина".

Евгений Доможиров – бывший депутат законодательного собрания Вологодской области. В 2018 году он стал координатором штаба Алексея Навального в Вологде.

Доможиров также является основателем общественного движения "Вместе", которое проводило антикоррупционные расследования в Вологодской области. В июле Минюст приостановил деятельность движения, объяснив это тем, что движение якобы не предоставляло ведомству документы о расходах денежных средств.

Ранее на Доможирова составили пять протоколов о дискредитации российской армии и еще один – об организации несогласованной публичной акции. После этого Доможиров покинул Россию. В октябре прошлого года он был объявлен МВД России в розыск.



