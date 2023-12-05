Решение Верховного суда РФ признать экстремистским несуществующее "международное движение ЛГБТ" по форме абсурдно, но по сути закономерно и объяснимо. Абсурд в том, что такого правового субъекта нет. Запрещение, таким образом, касается не организации, а стиля жизни, выбора предпочтений. С таким же "успехом" можно объявить экстремистскими и запретить, например, японскую кухню или коллекционирование монет. Ведь суши успешно конкурируют в ресторанах с отечественными пельменями и борщом, чем подрывают основы национальной кухни и гастрономические традиции России. А нумизматы собирают иностранные монеты и тем самым культивируют в обществе нездоровый интерес к чуждому России образу жизни и зарубежным ценностям. Представителям всех ветвей российской власти впору объединиться в общественную организацию "Глупость без границ".

Между тем у нынешней глупости есть простое и, увы, традиционное объяснение. Государственная власть, положившая в основу своей политики ненависть, затаенные обиды и национальное высокомерие, нуждается в постоянных врагах, в объектах ненависти. Эти враги – расходный материал для машины репрессий, которую однажды запустили и которая сама не остановится. Нужны все новые и новые жертвы. Иноагентов и нежелательных организаций уже не хватает, да и не очень они понятны российскому обществу. Нужны понятные.

Все думают, что за ними не придут. Мы ведь не иеговисты, не гомосексуалы, не иноагенты – нас-то за что?

Нужны такие, к которым российское общество испытывает предубеждение и недоверие, к которым консервативная глубинка относится с подозрением, неодобрением или откровенной неприязнью. ЛГБТ-сообщество подходит для этого очень хорошо. Значительная часть российского общества относится к "нетрадиционной сексуальной ориентации" неприязненно, а криминализация такой достаточно большой группы людей даст этой неприязни новый стимул и обоснование.

Точно так же врагами общества были объявлены недавно Свидетели Иеговы, чья настойчивая миссионерская деятельность вызывала у многих раздражение. Власть использовала это как повод для расправы с независимой и бескомпромиссной церковью.

Когда-то объектами нападок в нашей стране были кулаки, космополиты, стиляги, генетики. Общество, подавленное страхом репрессий, молчало и покорно ждало своей участи.

Как тут не вспомнить широко известные слова немецкого пастора Нимёллера о том, как нацисты приходили то за коммунистами, то за социал-демократами, то за профсоюзниками, то за евреями, а он каждый раз молчал и когда пришли за ним, то протестовать было уже некому. Я далек от восхищения Мартином Нимёллером, который был нацистом и начал свою деятельность на общественном поприще с одобрения Гитлера, а закончил ее одобрением коммунистического СССР и получением Международной Ленинской премии "За укрепление мира между народами". Но сказанная им фраза отражает печальное состояние общества, задавленного страхом и потерявшего волю к сопротивлению.

То же самое происходит сейчас в России. Все думают, что за ними не придут. Мы ведь не иеговисты, не гомосексуалы, не иноагенты – нас-то за что? Между тем коснется всех, даже тех, кто преданно служит тирании. Это доказано историческим опытом. Глупость системы именно в том и состоит, что под молот репрессий в конце концов непременно попадут и сами создатели репрессивной машины. Система в принципе безжалостна ко всем – и к чужим, и к своим. Просто для всего есть свое время.

На роль очередной группы для битья традиционно могут подойти евреи – очень удобный объект для возбуждения общественной ненависти. Не останется в безопасности интеллигенция – думающие люди опасны для авторитарного режима. Исподволь может поощряться неприязнь к национальным меньшинствам. Эксплуатация ксенофобии – традиционный инструмент государственного управления. Список может быть продолжен, у кого насколько хватит фантазии. Пока начали с самого простого.

Александр Подрабинек – московский правозащитник и журналист



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