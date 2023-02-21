Что показал год войны России против Украины? Каково значение приезда американского президента? Виталий Портников беседует с журналисткой и телеведущей Ольгой Лень и военным экспертом, заместителем директора по международным вопросам Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаилом Самусем. Эфир в 20:30.
Год войны: Байден в Киеве. Эфир в 20:30
Ольга Лень и Михаил Самусь – о символизме визита президента США
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