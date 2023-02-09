Крепкий Путин?-1

Не расслабляться! -призывает в журнале Foreign Affairs военный аналитик Дара Массикот. Россия научилась извлекать уроки из своих ошибок. В чем именно она стала сильнее? Можно ли ее, тем не менее, переиграть на поле боя? Выводы американского эксперта обсуждают: Виктор Верцнер, Игорь Романенко, Алексей Мельник. А также: действительно ли Украина получила карт-бланш от западных партнеров на атаку Крыма?

Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева.

Завтра - Крепкий Путин?-2. Становятся ли сильнее его позиции внутри страны?

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