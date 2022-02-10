Годовая инфляция в США достигла максимума за 40 лет

Потребительские цены в США в январе выросли больше, чем ожидалось, и в результате годовая инфляция достигла нового максимума с 1982 года, сообщает Bloomberg. Это может вынудить Федеральную резервную систему повысить ставку сразу на 0,5% на ближайшем заседании, которое состоится 15–16 марта.

Согласно данным Министерства труда, опубликованным в четверг, индекс потребительских цен увеличился на 7,5% по сравнению с прошлым годом, побив прогноз экспертов в 7,2%. Инфляции выросла на 0,6% в январе по сравнению с предыдущим месяцем, отражая значительный рост цен на продукты питания, электроэнергию и жильё.

Резкий скачок цен нивелировал недавний рост заработной платы, который был рекордным с 2002 года – 4,5%, и всё же снизил покупательную способность американских семей. Доходность казначейских облигаций США растёт, в то время как доллар и индекс S&P 500 слабеет.

Эти данные указывают на то, что ФРС может начать повышение ставок для борьбы с широкомасштабной инфляцией уже в следующем месяце.