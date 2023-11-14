Головная компания "Яндекса" может продать весь свой бизнес в РФ

Головная компания группы "Яндекс" - нидерландская Yandex N.V. - рассматривает возможность продажи сразу всех своих российских активов, а не только контрольного пакета акций. Об этом во вторник сообщило Reuters со ссылкой на три знакомых с ситуацией источника. Как пишет агентство, сделку хотят завершить до конца 2023 года.

Технологическая компания "Яндекс", которую часто называют "российской Google", была одной из немногих российских фирм, имевших потенциал стать глобальным бизнесом, пока Москва не начала полномасштабную войну против Украины в феврале 2022 года, отмечает Reuters.

В публикации также говорится, что под давлением требований Кремля, связанных с контентом, "Яндекс" в конце 2022 года продал свой агрегатор новостей и другие онлайн-ресурсы подконтрольному государству ресурсу "ВКонтакте". Затем началась работа по корпоративной реструктуризации.

Один из источников Reuters сказал, что Yandex может продать 100% холдинговой компании, которая создаётся в Калининградской области. Другой собеседник агентства назвал полный выход Yandex N.V. вполне вероятным, но ещё не решённым. Третий источник заметил, что такой сценарий приведет к полному разрыву отношений Yandex N.V. с Россией. Одновременно указано на возможность того, что покупатели не получат 100% активов, поскольку на долю могут претендовать менеджмент "Яндекса" и другие российские инвесторы.

Общую стоимость сделки один из собеседников Reuters оценил в 560 млрд рублей ($6.18 млрд - РС.) с учётом скидки в 50%, которую российские власти требует при продаже зарубежных активов. Другой источник сказал, что сумма сделки составляет около $5 млрд.

В "Яндексе" от комментариев отказались.

Капитал Yandex N.V. разделен между семейным трастом основателя "Яндекса" Аркадия Воложа LASTAR (8,5%) и сотрудниками компании (3,2%), остальные 87,6% находятся в свободном обращении. По состоянию на конец сентября основными владельцами голосующих акций Yandex N.V. были LASTAR, куда Волож передал свою долю (45,1%), другие члены совета директоров и сотрудники компании (8,4%), пишет РБК.