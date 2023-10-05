"Яндекс" может недополучить $150 млн из-за антивоенного заявления Воложа

После антивоенного заявления Аркадия Воложа материнская компания "Яндекса" – нидерландский холдинг Yandex N.V. – может недополучить от российской "дочки" 150 миллионов долларов. Об этом сообщает Frank Media со ссылкой на источники.
По словам собеседников издания, российское правительство в начале августа практически завершило переговоры с владельцами "Яндекса" по расчетам за разделение активов компании на российские и международные. Предполагалось, что в ходе сделки российский "Яндекс" выплатит Yandex N.V., которая будет развивать международные проекты, около 250 миллионов долларов, утверждают источники. Из-за заявления Воложа переговоры остановили на полтора месяца.
По словам одного из источников Frank Media, министерство цифрового развития России уведомило, что договорилось с "Яндексом" на новые условия сделки с меньшей суммой. Теперь объём выплаты, как утверждается, сократился почти втрое — до 70–80 миллионов долларов. Собеседник добавил, что сейчас сделка находится в стадии оформления.
Российский Минфин, а также представителя Яндекса и Воложа на запрос Frank Media не ответили.
- Аркадий Волож выступил с антивоенным заявлением 10 августа. Бизнесмен выразил несогласие с политикой российских властей по отношению к Украине и сообщил, что с февраля 2022 года не имеет отношения к "Яндексу". Предприниматель пишет, что с 2014 года живёт в Израиле и занимается поддержкой IT-специалистов, уехавших из России после начала войны.
- Сейчас Волож, родившийся в Атырау, предпочитает называть себя "израильским бизнесменом казахстанского происхождения", опуская период жизни и работы в России.
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