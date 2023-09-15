"Сначала пусть осудит войну". Дискуссия об интервью Петра Авена

Петр Авен дал интервью латвийскому изданию Baltic News Network. Бывший министр экономических связей России и бывший председатель совета директоров Альфа-банка заявил, что чувствует ответственность за происходящее в России, но не выступил с осуждением войны в Украине – и вообще о ней не упомянул.

Александр Морозов

Какое грустное интервью Авена (с латвийского хутора)! По смыслу: "все кончено, буду книжки писать, а если пригласит латвийское правительство, то могу посоветовать как поднять латвийскую экономику, а если и не пригласят, то может быть хотя бы вернут латвийскую медаль, которую мне раньше дали, а потом забрали...". И видно по интервью, что такое отчаяние его там одолело на деревне, в Латвии, что в интервью нет ни слова о войне, об эволюции путинского режима, как- то "вытеснилось" из сознания все это... И осталось только одно: "за что персональные санкции? ведь даже "Мемориал" вступился за нас с Мишей"...

Петр Авен находится под санкциями Евросоюза, Великобритании и США и считает это несправедливым. Многих комментаторов возмутило то, что в интервью Авен не только посетовал на санкции, но еще и сравнил себя с Ангелой Меркель.

Карина Орлова

Альфа сыграла огромную роль в уничтожении свободы слова в России

Так же как в любом мудаке всегда сидит антисемит, в любом путинском олигархе всегда сидит Шариков и без стеснения изрыгает свой абырвалг на публику.

"Одна из причин введения санкций — встреча с президентом Путиным. Однако Меркель и Эрдоган встречались с президентом Путиным гораздо чаще, чем любой российский бизнесмен. Так почему же их нет в санкционном списке?" — рассуждает Авен.

А как любит Авена российская либеральная тусовка! Коллекционер! Интеллектуал!

Ай да Путин, просто Профессор Преображенский - как ловко вылепил людин из своих псов!

Имя Авена фигурирует в расследовании "Проекта" об олигархах, которые продолжают зарабатывать на контрактах с Минобороны. Журналисты не могут простить ему и иска к газете "Коммерсантъ".

Максим Миронов

Всем, кто защищает Альфовцев - Фридмана, Авена, Хана, напомню, что Альфа сыграла огромную роль в уничтожении свободы слова в России.

Кто забыл, Альфа в 2004 г. засудила Коммерсант на 10 миллионов долларов - огромный, разорительный иск для российской прессы.

После этого все газеты стали бояться писать негатив про крупные российские компании.

Знаю это на собственном опыте. В моей диссертации я исследовал, как российские компании уклоняются от налогов и обналичивают деньги. Были конкретные цифры воровства в Газпроме, РЖД, Роснефти, РАО ЕЭС и т.д.

В 2006 г. деловая пресса заинтересовалась моим исследованием. Но в итоге юристы "Ведомостей" и "Коммерсанта" побоялись публиковать статью именно из-за рисков по примеру как был от Альфы. Они боялись, что компании, которые я упоминаю в исследовании, их просто разорят.

Спасибо Леониду Бершидскому, который тогда был главредом Smart Money. Он не побоялся и опубликовал большую статью про мое исследование. Потом уже и другая пресса подтянулась, типа мы не сами, мы просто перепечатываем из другого источника.

В конце июля Великобритания сняла санкции с российского бизнесмена Олега Тинькова, который однозначно выступил против войны. Предприниматели, покинувшие Россию, но не осудившие войну, не могут рассчитывать на снисхождение, настаивает Михаил Ходорковский:

Моя позиция остается прежней - я приветствую тех, кто готов ДЕЯТЕЛЬНО размежеваться с режимом и преступной войной. Но СНАЧАЛА четкая позиция и лишь ПОТОМ поддержка дальнейших шагов.

Именно поэтому я поддержал Тинькова, но не Фридмана с Авеном.

Сожалею, что непримиримость и ненависть некоторых наших коллег, солидарно с деятелями путинского режима, обращена в сторону давно прошедшей эпохи 90-х, а практические шаги дают возможность недоброжелателям пинать всю российскую оппозицию.

Вместе с тем публичное осуждение войны не освободило от санкций основателя "Яндекса" Аркадия Воложа, при этом санкции недавно сняли с медиамагната Григория Березкина, который после приобретения РБК ввел в холдинге цензурные ограничения.

Андрей Мальгин

Березкин нанял для выхода из-под санкций лучших лоббистов Европы

...Контролируемые Березкиным медиа принимали самое деятельное участие в пропаганде войны. Он акционер (или был акционером до последнего времени) не только относительно умеренных РБК и Делового Петербурга, но и ультрафашистской газеты Комсомольская правда, разжигающей войну в каждом своем номере и содержащей на иждивении многих "военкоров" - авторов популярных телеграмм-каналов. Известно, что Березкин нанял для выхода из-под санкций лучших лоббистов Европы. Похоже, они добились результата.

Альфред Кох

...Я узнаю про Березкина, и у меня просто руки опускаются. Человек, который является хрестоматийным примером кремлевского порученца, который все последние 20 лет бравировал своими связями с Кремлем….

Просто нет слов. У меня есть десяток примеров из моего собственного российского бизнес-опыта, когда, сталкиваясь с ним по бизнесу, ты очень быстро начинаешь понимать, с кем на самом деле ты имеешь дело и кто стоит за этим милым и улыбчивым бодрячком. И Ковальчуки, и Сечин, и Токарев… Впрочем, об этом сегодня уже все написано…

Как такое могло произойти? Почему тогда санкции не снимут с десятка менее “замазанных” олигархов? И опять полное отсутствие даже желания объяснить свои действия. Хочешь - не хочешь, а подумаешь о коррупции. Нет, ну а как иначе все это свинство объяснить?

Чиновники ЕС своей санкционной практикой уже нанесли чудовищный удар по вере граждан в “Rule of Law”, но таким снятием санкций они просто ее добивают.

Леонид Волков

Из-под санкций исключен человек, который прямо сейчас осуществляет в России цензуру

...Совершенно обескураживающая новость от европейской бюрократии — исключение из санкционного списка олигарха Березкина, бывшего владельца пропагандистской "Комсомолки" и нынешнего владельца медиахолдинга РБК. Того самого Березкина, который, купив РБК, провел в нем пресловутую "двойную сплошную".

Из-под санкций исключен человек, который прямо сейчас осуществляет в России цензуру. Это не говоря про его бизнесы.

И какой же это ужасный, кошмарный сигнал шлет всем.

Делаешь антивоенные заявления (Волож) — не получаешь ничего.

Кулуарно договариваешься, наняв миллион лоббистов и "отбеливателей репутации" — санкции снимают…

Марат Гельман

К тому, что написал Леонид Волков можно добавить, что он кошелек Медведева.

В июле Латвия остановила деятельность компании Klauģu muiža, на которую записана вилла Авена в одноимённом поместье.

Позже премьер-министр Латвии призвал проверить законность латышского гражданства Авена. Миллиардер в ответ заявил, что его семья "исторически связана с Латвией", он живет в этой стране, является ее налоговым резидентом и считает ее своим домом.

Денис Сапрыгин

Песков путает тридцать сребреников с двенадцатью апостолами

Авен - латыш.

Герман Хан - киевлянин.

Олигарх Мельниченко - белорус.

Вексельберг из Львовской области.

Алекперов из Азербайджана.

Волож - казах.

Геннадий Тимченко (по прозвищу гангрена) уроженец Армении.

Алишер Усманов из Узбекистана.

У Ковальчуков еврейские корни и украинская фамилия.

Шойгу и Набиуллина - представители покоренных русскими народностей.

Те, кто за 12 сребреников пытается вывести себя из-под санкций, – предатели, заявил Дмитрий Песков, не называя конкретных имен.

Максим Дбар

Я правильно понимаю, что он апостолов с сребрениками перепутал?

Леонид Гозман

Старшина, перепутавший температуру кипения воды с прямым углом, жив! Он теперь генерал, работает пресс-секретарем президента России Песковым и путает тридцать сребреников с двенадцатью апостолами. У нас есть социальные лифты!

Олег Козырев

- почему сребреников стало 12?

- 18, как всегда, украли.

Андрей Десницкий

Песков, говоря о "двенадцати сребрениках за предательство", отлично владеет материалом.

Он ведь в курсе, что не меньше восемнадцати должны были пойти на откат.

"Патриотов" возмутил тот пассаж в интервью Авена, где бизнесмен говорит, что интеграция России с Западом произойдёт гораздо быстрее, когда с политической сцены уйдёт последнее поколение, выросшее в Советском Союзе.

Игорь Мальцев

Петя Авен расчехлился по полной.

Русский Сыч

Ну вот, Петр Олегович умный человек. Петр Олегович понимает, что никакой дружбы России и Запада не будет ещё лет сорок.

Правда, выводы из этого Петр Олегович делает странные и причудливые. Но ничего, Запад при случае этому русскому все объяснит. Силами местного драмкружка, если любимую Петром Олеговичем Латвию брать.

Но и у либеральной публики этот фрагмент вызывает сомнения.

Николай Травкин

Да, Пётр, да! Именно так и думали в Сев.Корее: вот, Ким Чен Ир умрёт, придёт на его место сынок Ким Чен Ин с образованием, полученным в Швейцарии...

Вот сынок и пришёл...