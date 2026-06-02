Гонять, чтобы убивать. Запасной аэродром Путина

Одной из главных военных авиабаз, прикрывающих российскую столицу с запада, является аэродром "Хотилово-2". Он расположен в Тверской области всего в 50 километрах от резиденции российского президента на Валдае. 16 лет назад Владимир Путин устроил себе здесь тест болида Формулы-1, и с тех пор эта база стала одним из пристанищ президентского авиаотряда. Она регулярно оказывается связанной с самыми значимыми эпизодами российской и мировой политики.

Недавно на авиабазе соорудили башню с "Панцирем" – аналогичную тем, что окружают закрытый президентский комплекс на озере Валдай. Сюда летают самолеты Минобороны, которые потом доставляют военных и технику в Ливию и Мали. Базирующиеся здесь истребители участвуют в "гибридной войне" с ЕС. В 2017 году в Хотилово провели новую железнодорожную ветку и построили станцию – примерно в то же время такие станции появились рядом с другими резиденциями Путина. Сюда российский президент, по одной из версий, бежал от мятежа Евгения Пригожина, и здесь же потом был сбит самолет основателя ЧВК "Вагнер".

"Желтый цвет напомнил о Ладе Калине"

"Владимир Путин лично решил испытать, что такое Формула-1. Причем речь идет не о том, чтобы прокатиться в качестве туриста в двухместной машине. Председатель правительства провел несколько часов за рулем настоящего болида команды "Рено". Позже по телеметрии выясняли, что удалось достичь скорости 240 километров в час", – рассказывал осенью 2010 года в эфире телеканала "Россия-2" спортивный журналист Дмитрий Губерниев, которому спустя 12 лет, через несколько недель после начала вторжения в Украину, предстоит провести в Лужниках митинг "Za мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президентa!".

В январе 2010 года гонщик Виталий Петров стал первым россиянином в главной "Формуле", подписав контракт с "Рено". Поездку за рулем машин этой команды Путину устроили 7 ноября, в годовщину Октябрьской революции, хотя в этот же день новейший на тот момент болид "Рено" R30 должны были демонстрировать широкой публике в Санкт-Петербурге. Вместо этого на площади Островского разочарованных петербуржцев и гостей города встречала старая версия машины, R26. По другой версии, и простым петербуржцам, и Путину показывали не "боевые", а тренировочные машины.

"Премьер надел шлем с гербом РФ и надписью "Россия", а также профессиональный комбинезон гонщика "Формулы-1", на котором были вышиты его инициалы. Желтый цвет гоночного автомобиля напомнил о канареечной "Ладе Калине", на которой глава Правительства летом преодолел более 2 тысяч километров по трассе Чита-Хабаровск", – говорилось в сообщении на сайте правительства, где также уточнялось, что происходило все это на "специально обустроенной трассе в Ленинградской области".

Внимательные пользователи "Живого журнала" и "ВКонтакте" сразу заметили, что "обустроенная трасса" похожа на аэродром, а в кадр попадают стоящие на перроне самолеты.

"Да это Хотилово!", "В натуре Хотилово, глиссаду вон видно, трансконы Система светосигнального оборудования Д-4 "Транскон" и СКП-1 Стартовый командный пункт – быстро определили служившие на авиабазе бывшие военные, оставившие комментарии под видео с Путиным и “Формулой” во "ВКонтакте". Геолокацию можно подтвердить и с помощью видео, снятого во время пресс-тура на базу семь лет спустя.

Незадолго до приезда Путина взлетно-посадочную полосу на авиабазе "Хотилово-2" залили бесшовным монолитным бетоном, сделав ее пригодной для гоночной машины. Автодром "Санкт-Петербург" в Шушарах был открыт только в конце ноября, а трассу "Игора драйв", куда незадолго до войны с Украиной планировали перенести сочинский этап Формулы-1, племянник Путина Михаил Шеломов построит лишь спустя семь лет.

На дальней станции сойду

В феврале 2023 года издание "Досье" писало, что незадолго до начала полномасштабного российского вторжения в Украину Владимир Путин из-за опасений за свою безопасность все чаще стал пользоваться специальным президентским поездом – его, в отличие от самолета, невозможно увидеть на радарах и трекинговых сайтах.

К тому моменту для российского президента уже построили Выяснило издание "Проект" несколько персональных станций. Первую из них начали сооружать еще летом 2014 года рядом с подмосковной резиденцией Путина в Ново-Огареве как небольшое продолжение от тупиковой станции Усово. В 2015 году строительство было закончено и у президента появился свой первый персональный вокзал, огороженный высоким забором. Въезд на эту скрытую от посторонних глаз "платформу девять и три четверти" в 2019 году попал на панорамный снимок Гугла.

Через пару лет строительство персональных станций для Путина началось и было завершено рядом с двумя другими резиденциями. В 2017 году было построено ответвление, ведущее к сочинской даче президента в Бочаровом Ручье. В период с марта по декабрь 2019 года новую железнодорожную ветку и персональный вокзал построили для Путина и рядом с его валдайской резиденцией, которую теперь охраняют больше 20 систем ПВО "Панцирь" и где много времени проводит с сыновьями Алина Кабаева, предполагаемая мать младших детей президента, а также специально нанятая на Западе прислуга.

Еще одна такая станция и новая железнодорожная ветка были построены Первым об этом написало издание "Агентство" в 2023 году в 2017 году недалеко от Валдая, рядом с авиабазой “Хотилово-2”. Новые пути ответвлялись в ее сторону от станции Куженкино Бологое-Полоцкой железной дороги.

Строительство новой ветки, по которой от авиабазы можно доехать как до города Бологое, так и до резиденции Путина на Валдае, попало на фотографии, сделанные одним из рабочих во время возведения нового железнодорожного моста рядом с аэродромом через реку Шлина.

За 10 лет до этого "Хотилово-2" стал аэродромом совместного базирования. С 2007 года, как следует из постановления правительства РФ, он обслуживает и самолёты Специального летного отряда "Россия", перевозящего президента, первых лиц государства и их гостей.

Неизвестно, пользовался ли этой железнодорожной веткой сам Путин, но по ней точно ходят составы, доставляющие на авиабазу военных – хотя официально Минобороны о строительстве железной дороги не сообщало. В ноябре 2017 года, сразу после того, как новая дорога от Куженкино до Хотилово была введена в строй, по ней уже ехали вагоны с военными. Путь одного из них, начавшийся в Волгограде и закончившийся на авиабазе, Радио Свобода смогло проследить по фотографиям 1, 2 в социальной сети "ВКонтакте".

От стратегических бомбардировщиков до "танколета"

В 1952 году на небольшой аэродром в районе поселка Хотилово в Тверской области был переведен 790-й истребительный авиационный полк, который стал частью Московского округа ПВО – задачей подразделения было участвовать в противовоздушной обороне Москвы, прикрывая столицу с северо-запада. С тех пор аэродром пережил две существенные реконструкции: в начале 60-х он был перенесен на нынешнее место (изначально ВПП располагалась прямо возле шоссе), а в 2006 году взлетно-посадочная полоса на авиабазе была полностью переделана. После ремонта она способна принимать самолеты всех типов, включая стратегические бомбардировщики Ту-160. Именно после последней реконструкции авиабаза "Хотилово-2" была назначена аэродромом совместного базирования.

В Хотилово базируются две эскадрильи модернизированных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ/БСМ и одна эскадрилья модернизированных истребителей Су-27СМ, которая с 2019 года перевооружается новейшими российскими истребителями Су-35С. Российские вооруженные силы используют "Хотилово-2" не только как базу авиации ПВО. Аэродром принимает стратегические бомбардировщики, кроме того, им регулярно пользуются самолеты Минобороны, которые потом доставляют грузы и личный состав в Сирию и страны Африки (подробнее об этом – ниже).

Достоверных примеров, когда "Хотилово-2" принимало гражданские борты, относительно немного.

20 июня 2022 года здесь приземлился и почти сразу улетел обратно в Минск "Боинг-737" авиакомпании "Белавиа", ставший всемирно известным из-за своей ливреи с рекламой игры World of Tanks. Цель этого полета "Боинга" до сих пор неясна: Александр Лукашенко в этот день осматривал сорта озимого ячменя во время рабочей поездки в Могилевскую область. Недавно, 14 февраля 2026 года, белорусский "танколет" выполнил свой последний рейс.

В феврале 2023 года, как обнаружил расследовательский проект Радио Свобода "Система", на аэродроме в Хотилово побывал бизнес-джет Falcon 8X, принадлежащий "Русэйру", частной авиакомпании, связанной с друзьями Путина братьями Ковальчуками. Кто был на борту, неизвестно. Полет состоялся за два дня до оглашения Путиным очередного послания Федеральному собранию.

Как рассказал изданию "Агентство" местный житель, Путин действительно регулярно пользуется "Хотилово-2", чтобы добираться до своей резиденции на Валдае. По его словам, до строительства железнодорожной ветки президент пересаживался на авиабазе в автомобиль.

"Хотилово-2" и Пригожин

Первого июня 2026 года могло бы исполниться 65 лет основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину. Его имя тоже тесно связано с авиабазой "Хотилово-2". По одной из версий, именно сюда после начала мятежа Пригожина экстренно вылетел из Москвы Владимир Путин. Здесь же спустя два месяца разбился самолет с Пригожиным на борту, по одной из версий – сбитый в качестве мести президента своему бывшему повару за предательство.

Вечером 23 июня 2023 года Евгений Пригожин и наемники ЧВК "Вагнер" пересекли границу РФ с оккупированной Луганской областью и вошли в Ростов-на-Дону, окружив основные административные здания. Они требовали отставки министра обороны Сергея Шойгу за неэффективное командование российской армией. Владимир Путин в специальном видеообращении к россиянам утром 24 июня назвал происходящее "изменой", "мятежом" и "ударом в спину".

Пригожин продвигался со своими бойцами к Москве, а в это же время по меньшей мере три самолета летного отряда "Россия" вылетели из российской столицы в сторону Санкт-Петербурга. Два из них, президентские ИЛ-96 с бортовым номером RA-96022 и Ил-96 с номером RA-96021 в районе Твери начали снижение, после чего выключили транспондеры и пропали с радаров недалеко от базы "Хотилово-2". На следующий день оба самолета вновь появились на радарах в районе Тверской области и вернулись в Москву. Был ли на борту одного из этих самолетов Владимир Путин – неизвестно. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков утверждал, что президент оставался в Кремле.

Мятеж Пригожина провалился. 25 июня после переговоров главы ЧВК "Вагнер" с Александром Лукашенко ему и его бойцам было разрешено приехать в Беларусь. Пригожин, впрочем, улетел из России совсем в другом направлении: в Африку, где его наемники воевали в интересах Кремля в ЦАР, Сирии, Судане, Ливии и других странах.

Спустя два месяца, 23 августа, Евгений Пригожин вместе с высокопоставленными командирами ЧВК "Вагнер" решил вернуться из Африки в Россию. В Москве он пересел в частный самолет Embraer Legacy 600, который должен был совершить рейс в Санкт-Петербург. Около 6 часов вечера самолет внезапно начал терять высоту, а в 18.20 разбился у той самой деревни Куженкино, меньше чем в 10 километрах от авиабазы "Хотилово-2".

Документальных подтверждений причин этой катастрофы до сих пор нет: основная версия гласит, что борт был сбит, хотя следов запуска ракеты или другой самолёт в небе очевидцы не видели. В 2020-м году базирующийся на авиабазе "Хотилово-2" истребитель Су-35С уже сбивал другой самолет, Су-30, во время учебного воздущного боя. Расследование показало: инцидент произошел из-за того, что после боевого дежурства на Су-35С забыли разрядить пушку. Тогда пилоту пострадавшего от "дружественного огня" Су-30 удалось катапультироваться и отделаться легкими травмами.

С Валдая – в Мали

В наши дни авиабаза "Хотилово-2" не только служит "запасным аэродромом" для Путина и прикрывает его резиденцию от атак.

После смерти Пригожина на смену ЧВК "Вагнер" пришел "Африканский корпус" Минобороны. Пока успехов на его счету немного: например, в Мали за последние несколько лет россияне потерпели несколько болезненных поражений от туарегских повстанцев и исламистов, контролирующих север страны. В июле 2024 года при отступлении от населенного пункта Тинзаутен на севере Мали российские военные попали в засаду и потеряли убитыми несколько десятков человек.

Совсем недавно, в апреле 2026-го, после нескольких дней боев Министерство обороны России было вынуждено признать, что его силы и армия Мали оставили город Кидаль на северо-востоке Мали после нападения вооружённых антиправительственных группировок. Ранее Кидаль был одним из форпостов туарегского "Фронта освобождения Азавада" и его возвращение под контроль этой группировки имеет не только символическое значение: эксперты отмечали, что оно может подорвать уверенность властей в Бамако в необходимости и дальше тратить немалые деньги на помощь "Африканского корпуса".

Впрочем, пока это сотрудничество, судя по всему, продолжается. Ил-76 Минобороны с бортовым номером RF-78663 9 мая этого года был замечен на "авиабазе Путина", а затем, с 17 по 27 мая, совершил несколько рейсов в Бамако с промежуточными посадками в Сирийской Латакии и в Ливии.

Двумя месяцами ранее несколько челночных рейсов между авиабазой Хотилово и аэродромом "Чкаловский" совершил и Ту-154 223 Летного отряда Минобороны с бортовым номером RA-85041. Этот летный отряд и, в частности, этот борт, как выяснило Радио Свобода в 2019 году, на регулярной основе перевозил российских военных в Сирию и Ливию.

Часть "гибридной войны"

Если в Африке с заменой ЧВК "Вагнер" на "Африканский корпус" Россия стала действовать открыто, без необходимости прикрывать свое присутствие ложными объяснениями, то с Европой Москва по-прежнему ведет гибридное противостояние (которое в ближайшие годы, по мнению многих экспертов и политиков, может перерасти в новую открытую войну).

Одним из элементов этой гибридной войны, наравне с диверсиями, хакерскими атаками, управлением потоками мигрантов и другими инструментами, являются провокации в воздушном пространстве. Один из самых заметных случаев произошел 19 сентября 2025 года, когда три российских истребителя МиГ-31 с выключенными транспондерами нарушили воздушное пространство Эстонии. Нарушение продолжалось беспрецедентно долго – 12 минут, а истребители, по данным Минобороны Эстонии, углубились внутрь территории этой страны на рекордные 10 километров. Инцидент, по оценкам экспертов, стал самым продолжительным нарушением Россией воздушного пространства НАТО за очень долгое время.

На этом полеты российской авиации над Балтийским морем не прекратились. 22 января над ним были обнаружены два российских истребителя Су-35С и стратегический бомбардировщик Ту-22М3. На этот раз российские самолеты были перехвачены истребителями ВВС Швеции. Поддержку российской операции оказывали и тактические разведывательные самолеты Су-24МР, вылетевшие с аэродрома "Хотилово-2". Они выступали в роли ретрансляторов и находились в воздушном пространстве Беларуси, поддерживая связь с Ту-22М3 и командным пунктом.

Призыв к миру

На прошлой неделе, 28 мая, исполнилось 39 лет событию, которое стало одним из символов начавшихся в Советском Союзе перемен. С ним тоже напрямую была связана авиабаза "Хотилово-2".

Отсюда в 1987 году по тревоге были подняты истребители для перехвата маленькой одномоторной "Цессны" с 19-летним немцем за штурвалом, который хотел долететь до Красной площади, чтобы поддержать горбачевскую перестройку и выступить "за мир". Молодого человека звали Матиас Руст. До этого ему уже удалось преодолеть другие рубежи советской воздушной обороны, Хотилово было последним перед заветной целью – Москвой.

Русту удалось пролететь зону над авиабазой "Хотилово-2" невредимым: по одной версии его не стали трогать, чтобы избежать скандала, особенно после катастрофы южнокорейского пассажирского "Боинга", сбитого советскими летчиками за четыре года до этого недалеко от Сахалина. По другой – истребители не смогли увидеть "Цессну" Руста из-за низкой облачности. Немецкий журналист Эд Штулер, написавший о Русте книгу, считает, что немец специально летел высоко, чтобы быть распознанным, и правильно рассчитывал именно на осторожность советских пилотов после трагедии с "Боингом".

В 1989-м, через год после выхода из советской тюрьмы, где Руст отбывал наказание за незаконное пересечение границы, он пошел на альтернативную военную службу в Германии и ранил ножом не ответившую на его ухаживания коллегу-медсестру, снова попав за решетку, теперь уже на родине. Потом был осужден за мошенничество, стал играть в покер, собирался открыть школу йоги и за год до начала российского вторжения в Украину говорил в одном из редких интервью, что правительства европейских стран "не выполнили обещаний, данных после окончания холодной войны".

В 2023 году имя Матиаса Руста было увековечено в войне России против Украины: 29 марта 2023 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов анонсировал "Украинский рой имени Матиаса Руста" в виде тысяч ударных дронов с дальностью полета более 3000 километров. До Хотилово или путинской резиденции на Валдае они пока не долетели – хотя в январе 2026 года Россия обвинила Украину в попытке атаковать беспилотниками дом Путина и Кабаевой на озере. Несмотря на отсутствие каких-либо подтверждений этой попытки, в Москве использовали собственные заявления для очередного разрушительного "удара возмездия" по Киеву и Львову, в том числе второй раз за время войны использовав баллистическую ракету средней дальности "Орешник".