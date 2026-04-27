"Не без потерь". Что говорят об участии России в боях в Мали

Мали – одна из стран на западе Африки, где военная хунта пытается удерживать власть, после вытеснения Франции тесно сотрудничая с Россией: сначала – с активно действовавшей на африканском континенте ЧВК "Вагнер", после – с ее наследником в виде "Африканского корпуса" российского министерства обороны.

В последние дни антиправительственные группировки – альянс борющихся за независимость туарегов (народа, населяющего пустыню) из "Фронта освобождения Азавада" (FLA), и связанных с "Аль-Каидой" джихадистов из группировки "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин" (JNIM) – провели серию атак на столицу Мали, Бамако, и другие города. При взрыве на армейской базе Кати 25 апреля был убит министр обороны Мали Садио Камара (его называют архитектором силовой политики нынешнего режима, включая сотрудничество с Россией).

"Африканский корпус" во время попытки отразить атаку потерял вертолет, сообщил телеграм-канал Fighterbomber, экипаж и находившаяся на борту "огневая группа" погибли. "Предварительная причина – внешнее огневое воздействие (ЗРК)".

Эти события бурно обсуждаются в российском Телеграме и в западных соцсетях.

Российские провоенные блогеры описывают происходящее в героических тонах: "Брестская крепость в пустыне", "Африканский Корпус ведет бои в окружении". Речь идет о ситуации в городе Кидаль, где находилась группа членов корпуса. В сетях распространилось видео о выходе российских военных из Кидаля – якобы с атакующими была достигнута договоренность об этом. Кидаль имеет важное символическое значение для туарегов, именно он был оплотом FLA до 2023 года, когда армия Мали захватила город.



Важным контекстом событий в Мали являются и многочисленные случаи беспричинного убийства мирных жителей в Мали, в которых многократно обвиняли как наемников ЧВК "Вагнер", так и их преемников из "Африканского корпуса".

Рыбарь, известный российский провоенный канал, однако, утверждает, что "победные реляции сепаратистов о полном взятии Кидаля не соответствуют действительности... российские военнослужащие Африканского Корпуса отразили уже четыре массированные атаки на лагерь в Кидале. Российские бойцы продолжают удерживать объект, несмотря на удары FPV-дронов и плотный минометный огонь боевиков. Ранее были свернуты лишь внешние посты, на которых находилось около 20 человек личного состава. Эти группы более суток вели бой в полном окружении, сдерживая превосходящие силы противника. Несмотря на то, что почти все бойцы получили ранения, их удалось успешно эвакуировать в основной лагерь под непрекращающимся огнем. Стоит заметить, что противник дал добро на вывоз раненных бойцов, которые проявили настоящий героизм, отражая все атаки. Вместе с ними удалось вывезти тяжелую технику с базы. Эти кадры боевики используют для дезинформации... Бои за оплот туарегского восстания продолжаются, несмотря на небольшое затишье".

Позже Рыбарь написал: "скоординированная атака туарегских сепаратистов и боевиков «Аль-Каиды» на Мали захлебнулась везде, кроме Кидаля. Малийская армия при этом обнажила системный провал... Ситуацию снова вытянул Африканский Корпус, но бесконечно латать дыры русскими штыками не получится".

Другой z-канал, Приzрак Новороссии, дал расшифровку аудио "от непосредственного участника событий в Мали из Африканского Корпуса" (мат заменен многоточием):

"Там два опорных пункта в Кидале, сутки [бились]против боевиков, они так их и не взяли, короче, не смогли подойти. Один опорник 9 человек, второй там 13 человек, просто герои России пацаны, все раненые, сто процентов все лежачие, ... Эээх, вообще все были ранены, отстреливались уже одиночными. Сутки к себе противника не подпустили, просто тысячи боевиков окружили, ..., два маленьких опорника выносных, ну наблюдательных поста,... Вот, и эти НПшки не подпустили вообще никого к себе,.. А основной опорник,... в осаде находится сейчас в Кидале. Вот, и за мужество и героизм, можно сказать так, договорились просто, что они нам этих пацанов отдадут... Не станут их там ... добивать-убивать, короче. Оценили мужество и позволили их забрать на опорный пункт, на Кидаль. Вот оттуда все и видео, и вся ... в интернете. Вот эту тему можно обыграть вообще. Я как непосредственный участник событий вам говорю, не спрашивайте, откуда.



А в целом на сайт Африканского корпуса зайдите, там плюс-минус правда. ....... Просто рвали их целые сутки. Не без потерь, конечно – и вертолет сбит, ..., и одно-второе. Но мы, ..., показали зубы ..... как, просто сделали невозможное. Брестские крепости, четыре Брестские крепости было вчера. Это Бамако, Севарэ, Гао и Кидаль. Но в Кидале проблема, они отрезанные щас от внешнего мира... Надо что-то делать, что-то думать. Их просто две тыщи боевиков окружило, ... , и там щас двести спартанцев, ...... Один на один с судьбой. Ни авиация не подлетит, никто, ...., к ним. Пока нет возможности помочь. Ну вот думаем, как вытащить, ...., парней.



Я таких подвигов, честно сказать, даже на СВО ещё не видел".

Связанный с "ЧВК Вагнер" телеграм-канал, впрочем, утверждал, что "ВС Мали и АК покинули Кидаль, эвакуировали 300, тяжеляк и забрали своих 200. Сейчас по базе бегают и улюлюкают боевики исламистских группировок" ("300" – код для обозначения раненых, "200" – убитых).

Французский аналитик с ником Casus Belli вечером в воскресенье написал в Х, что джихадская группировка JNIM "полностью взяла под контроль Кидаль. На многочисленных видеозаписях видно, как они въезжают в город со своим флагом".

"Африканский корпус" утром в понедельник официально сообщил о выходе из Кидаля, после того, как накануне выразил гордость собой и недоумение в связи с позицией посольства России:

"Африканский Корпус ВС РФ – это гордость России на Африканском континенте.



Эффективными действиями военнослужащих АК, плечом к плечу с малийской армией отразивших масштабное нападение на линии боевого соприкосновения протяженностью свыше 2000 км, приостановлена тщательно подготовленная западными спецслужбами попытка насильственного свержения власти и демонстрации «неспособности» России вслед за Сирией защитить своих стратегических партнеров на Африканском континенте.



Россиянам непонятна позиция Посольства РФ в Мали и МИДа в целом, на сайтах которого не представлена никакая информация о событиях в стране и героических действиях солдат Российский Федерации, обеспечивших устойчивость действующей власти.



Комплексные действия наших солдат и офицеров в сложных условиях скоординированных действий бандформирований под руководством западных и украинских инструкторов позволили сорвать планы противника по осуществлению госпереворота и обеспечить устойчивость управления страной.



В настоящее время обстановка в Мали остается тяжелой".

Mario Nawfal

Повстанцы в Мали сбили российский вертолет наемников, экипаж погиб.

Россия направляет частных солдат по всей Африке для поддержки местных правительств и расширения своего влияния. Мали — одна из стран, где они наиболее активны.

Это идет для них не очень хорошо.

Как это часто бывает в z-кругах, на свет божий был извлечен "украинский след", хотя никаких подтверждений причастности Украины к атакам на "Африканский корпус" нет:

Логика Маркова

Это фактически прокси война Франции и украинской хунты против России и против Африки.

Африкарь

Один из наиболее актуальных вопросов в свете наступления боевиков в Мали — возможная роль и участие украинских структур в планировании и проведении атак, особенно в плане использования дронов.



Основания для таких предположений есть — в прошлом инструкторы уже появлялись на подконтрольных туарегам территориях. Однако в данном случае списывать всё на «украинский след» бессмысленно.



Для организации нападений ни туарегам, ни «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» (ДНИМ) какая-то огромная внешняя помощь не нужна. Они этим занимаются в Мали уже 15 лет и сами могут учить других полупартизанской тактике.



С беспилотниками ситуация немного иная — конкретные украинские расчеты в Мали уже «светились». Вот только БЛА для боевиков не что-то принципиально непознаваемое — у туарегов с ДНИМ давно появились собственные опытные операторы, а их число растет.



Подобное, кстати, актуально и для остальных локаций: дроны превращаются в обычный атрибут, чем в прежние времена становились винтовки с пулеметами. Ныне они появляются везде — даже в тех локациях, где никакого украинского (и иного) следа нет.

Юрий Подоляка

Сегодня произошла самая мощная попытка выбить нас из МАЛИ. Это стратегически важная для нас (и противника соответственно) страна в западной части Африки и один из наших главных форпостов в этой части континента. Именно с Мали началось наше победоносное шествие на континенте. И потому именно отсюда Франция (и запад в целом) хочет нас в первую очередь выбить.

Александр Дугин, как и положено мыслителю-геополитику, подвел под происходящее теоретическую базу:

Сегодня был очень важный день для Мали. Эта страна под управлением президента генерала Ассими Гоита является важнейшим форпостом многополярного мира в Западной Африке, и в Африке в целом вместе с другими членами Ассоциации Стран Сахеля — Буркина Фасо под началом героического Ибрагима Троаре и Нигером под началом генерала Абдурахмана Тчиани. Эти три страны — прообраз Панафриканского Союза, полюс континентальной интеграции. Все они освободились от колониального господства однополярного Запада, от диктатуры Франс-Африк и встали на путь построения Великой Африки.

Естественно, они тут же нашли союзников среди главных многополярных сил — прежде всего России, но также Китая. В частности, большую поддержку в борьбе этих стран за независимость оказал российский "Африканский Корпус". Вот с чего начинается Родина: с освобождения от колониальной зависимости от западной политической, экономической и военной диктатуры.

Но враг не дремлет. Сегодня в Мали поддерживаемые Вашингтом и особенно Макроном силы — исламские боевики из Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин, аффилированной с аль-Каедой*, и Исламского государства в Большой Сахаре, аффилированного с ИГИЛ*, совместно с сепаратистами туарегами из самопровозглашенного "Азавад" — предприняли попытку повторения сирийского сценария, который привел в 2024 году к свержению дружественного России режима Башара Асада. При координации американских и французских спецслужб и при активном вовлечении представителей ВСУ банд-формирования террористов попытались одновременно с нескольких направлений атаковать правительственные силы Мали...

Цель была захватить власть в стране, сокрушить правительственные войска, а заодно и уничтожить российский "Африканский Корпус", помогающий ВС Мали, а кроме того — посеять хаос и анархию, развалить единство страны.

На данный момент все попытки отбиты, террористы обращены в бегство и понесли тяжелые потери. Но война есть война, есть жертвы и с нашей стороны — включая русских патриотов.

Когда-то говорили: что мы делаем в Афганистане? Что мы делаем в Сирии? Что мы делаем на Ближнем Востоке? Теперь можно услышать: что мы делаем в Африке?

Есть, конечно, и куда более скептический взгляд на события в африканской дали:

Хмурое утро

В последние пару дней пришлось прочитать на имперских каналах множество рассказов, как бойцы Африканского корпуса славно отбиваются от орд атакующих их в Мали туземцев и ни одного на тему того, что они там вообще делают.

Что жители Волгограда или Костромы забыли в далеких песках и что их поход принесет Волгограду и Костроме, кроме новых расходов?

Советский союз шел в Африку чтобы противостоять там Штатам, но это было идеологическое соревнование. Борьба двух идеологий.

Что и кто борется сейчас - отдельный разговор.

Но распад Союза, в том числе и под грузом расходов на выполнение "интернационального долга", должен был бы навести на некоторые мысли. Но нет - те же грабли, те же уловки, та же риторика.

И снова звучит "мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем" - для чего, ради чего, если давно уже сами стали этими буржуями и все разговоры о "рабоче-крестьянском интернационализме" давно уже забыты?

Выгоды местных царьков, неожиданно получающих для укрепления своего престола военную и экономическую помощь очевидны.

Выгоды страны, которая эту помощь оказывает крайне сомнительны.

Природные ресурсы? Серьезно? - для самой большой и ресурсно-богатой страны в мире?

Расчет на то, что насквозь продажные местные лидеры будут Россию в чем то поддерживать? Особенно, когда перед глазами советский пример, где страны, которые не существовали бы вообще без советской помощи отказали Москве в кризисные годы в любой поддержке и мигом забыли про все благодеяния.

Торжество абсурда и вечного танца на граблях в тех дремучих местах, откуда даже западные колонизаторы сбежали, теряя тапки и сверкая пятками..."

Ульф Лессинг, руководитель программы по региону Сахеля в германском аналитическом центре Фонда Конрада Аденауэра, пишет, что "для России нападение в Мали стало катастрофой. Они не были готовы, у них не было разведданных, и они также не предотвратили падение психологически важного для них Кидаля".

Алексей Черемушкин

В 2021-23 гг. по региону Сахеля прокатился ряд госпереворотов при поддержке ЧВК "Вагнера" - Мали (2021), Буркина-Фасо (2022), Нигер (2023).

После того, как ЧВК "Вагнер" был деклассирован в Украине и переформирован в "Африканский корпус", положение России в регионе несколько ослабло.

И если в Буркина-Фасо и Нигере военной хунте в данный момент ничего не угрожает, то в Мали, где более сложное этнонациональное устройство и война идёт с 2012 года, правительство Ассими Гоиты, поддерживаемое РФ, постепенно теряет позиции.

Фактически Мали разделена на четыре части:

- правительственные силы Ассими Гоиты;

- Фронт освобождения Азавада (его основу составляют туареги, которые выступают за отделение от Мали и независимое государство Азавад, их же в своё время украинцы обучали обращению с дронами, что помогло разгромить колонну ЧВК "Вагнер" под Тинзауатеном летом 2024-го);

- "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин" (джихадистская группировка, фактически местное отделение "Аль-Каиды");

- "Вилаят Сахель" (фактически местное отделение ИГИЛа).

ИГИЛ, как всегда, против всех, но о его участии в боевых действиях не сообщалось.

А вот ФОА и "Джамаат" выступают ситуативными союзниками и вчера начали наступление на правительственные силы в шести городах: Кидаль, Гао, Севарэ, Мопти, Кати и на столицу Бамако.

Результаты, как это часто бывает в таких случаях, не до конца понятны - там почти нет осинтеров, которые независимо могли бы подтвердить контроль (да и линии фронта там как таковой нет).

Но из того, что можно считать подтверждённым - контроль туарегов над городом Кидаль, оттуда есть четыре геолоцированных видео:

2 - туареги в губернаторском дворце Кидаля, сам же губернатор бежал в лагерь местной миссии ООН;

3 - гарнизон правительственных сил в Кидале сдаётся в плен повстанцам;

4 - российский "Африканский корпус" отступает со своей военной базы вместе с бойцами местного гарнизона; на колонне не видно опознавательных знаков "Африканского корпуса", но;

5 - та же колонна видна при заходе в лагерь местной миссии ООН; журналист France24 Вассим Наср, утверждает, что это "Африканский корпус", который вывез местных бойцов; повстанцы машут им вслед флагами свободного Азавада.

Французское агентство RFI подтверждает контроль туарегов над Кидалем, а также сообщает, что, согласно договорённости, российским военным из "Африканского корпуса" дали выйти из города.

"Музыканты капитулировали. <...> Пыпа, итоги", - подтверждает Z-канал Alex Parker Returns...

В Z-каналах как всегда: у одних антикриз и "никакой паники нет"; другие сваливают вину на местные войска, которые всё просрали, как в своё время сваливали всё на боевиков Асада; третьи демонстрируют более умеренную позицию, утверждая, что повстанцы хорошо подготовились и не нужно все проблемы списывать на местных.

Клеман Молен

Россия – это поистине худший из возможных союзников…

Когда всё идёт хорошо, они рядом, создавая ложное чувство защиты, но когда они нужны, их нигде нет.

Армения 2020, Сирия 2024, Венесуэла 2026, Иран 2026, Венгрия 2026, и теперь Сахель.

"Падение Кидаля — сокрушительное унижение для малийской хунты и российского Африканского корпуса.

Когда Вагнер/малийские силы захватили Кидаль в 2023 году, они заявили, что это доказало, что им не нужна Франция. Сегодня повстанцы-туареги (ФАО) отвоевали город, а губернатор, поддерживающий хунту, генерал Аг Гаму, бежал.

Происходят одновременные атаки. Российский зонтик безопасности в Сахеле рушится в режиме реального времени. Если Москва не сможет защитить поддерживаемые ею хунты, весь проект Альянса государств Сахеля (АГС) окажется под угрозой".

Лиам Карр

Вчерашние атаки в Мали стали катастрофой для России.

NIM/FLA захватили Кидаль и договорилась о выводе российских войск из города.

Россия также потеряла одного из своих крупнейших союзников — военную хунту.

Это показало остальной континенту, что на Россию в одиночку нельзя рассчитывать ни в чём, кроме как в качестве физической и виртуальной преторианской гвардии.

Полный провал.

Колби Бадхвар

Россияне не являются реальным партнером для западноафриканских государств в борьбе с террористическими группами. При первых признаках реального сопротивления они убегают.

Страны, которые выгнали США и Францию, на собственном горьком опыте узнают, какой ошибкой это было.

Житель города Мопти в Мали спокойно пьет чай, пока по населенному пункту проезжают бойцы JNIM на мотоциклах:

Зинеб Рибуа, исследователь "Института Хадсон", привела свой пост от 2025 года: "Я даю российским наемникам и Путину не более двух лет, прежде чем их операции в Африке приведут к их финансовому краху" и провозгласила: "Россия официально потеряла Мали".

Ей возразили:

"Мали не потеряна. Мали борется. Граждане Мали оказывают сопротивление. Армия охотится на террористов. Правительство всё ещё стоит на ногах.

Что значит «потеряна»? Россия никогда не контролировала Мали. Россию пригласили. Россия прислала наёмников. Дала оружие. Дала советы.

Мали никогда не принадлежала России. Мали остаётся Мали.

Запад хочет, чтобы Мали была «проигранным» делом. Чтобы они могли сказать: «Мы же говорили». Чтобы они могли оправдать интервенцию. Чтобы они могли вернуть контроль.

Реальность: ситуация серьёзная. Террористы проникли в Бамако. Армия потерпела крах в некоторых районах. Гражданское население защищает себя. Россия не спасает Мали.

Но Мали не потеряна. Пока нет. Не если малийцы будут бороться.

Западная точка зрения — не единственная. Не самая точная.

Запад говорил, что Афганистан потерян. Он был потерян. Потому что афганцы не воевали. Мали другая. Малийцы борются. Не за Россию. Не за Францию. За Мали.

Русские не потеряли Мали. Мали никогда не принадлежала им, и они не могли её потерять.

Запад хочет, чтобы Мали потерпела неудачу. Малийцы хотят добиться успеха.

Посмотрим, кто победит".

Рибуа ответила: "Я думаю, вы не понимаете, что сдерживание джихадистов было главной целью российского присутствия в Мали, и тот факт, что JNIM ввел экономическую блокаду Бамако и унизительно разгромил города, означает, что путинские люди не выполняют своих обещаний. И что еще хуже, им все равно, выполняют они их или нет. Они использовали Мали для получения AES (Альянс государств Сахеля. – Прим.) и сделок в Западной Африке. Что бы ни случилось, это проблема Мали и Европы".

Позже Рибуа написала:

В момент смерти Пригожина я поняла, что африканский проект Путина рано или поздно начнёт разваливаться. Это уже было заметно в Сирии: Лавров пытался институционализировать Вагнера через Министерство иностранных дел, интегрировать сети наёмников в более формальную государственную структуру и ещё сильнее обвинять Францию во всех неудачах. Но ничто из этого не решает основную проблему. Они также допустили 4 ошибки, которые предсказуемы, учитывая российскую доктрину:

1. Приоритет тотального сохранения режима над значимым территориальным контролем, поддерживаемый систематическими дезинформационными кампаниями.

2. Отказ от решения подлинных этнических и политических проблем, которые социологически подпитывают повстанческое движение.

3. Исключение Мали из любой более широкой архитектуры легитимности или многостороннего сотрудничества. Это негативно сказывается на обмене разведывательной информацией о джихадистах.

4. Хроническая недооценка способности к адаптации и структурной устойчивости местных повстанческих сетей.

Последствия для Европы и южного региона НАТО:

Первая и наиболее непосредственная угроза — это новый всплеск миграции.

Мали находится в центре основных сухопутных миграционных коридоров из стран Африки к югу от Сахары в сторону Ливии и Средиземноморья. Потеря государственного контроля в Бамако и его северных и центральных регионах уже ускоряет потоки нелегальных мигрантов. Эти перемещения масштабнее предыдущих волн и прибывают в Европу, все еще политически травмированную ливийским и сирийским кризисами.

Вторая угроза — это ослабление южного фланга НАТО и растущие трудности с эффективным вмешательством.

Джихадистские группировки, особенно JNIM, активно стремятся повторить в Нигере и Буркина-Фасо ту же стратегию территориальной экспансии, экономической блокады и скоординированных атак, которая принесла успех в Мали. Зона нестабильности, простирающаяся на территории трех стран-членов Альянса государств Сахеля, предоставит джихадистам стратегическую глубину, оперативные убежища и более легкий доступ к прибрежной Западной Африке и Магрибу. Это значительно увеличивает стоимость и сложность любых будущих военных действий в Европе, одновременно делая южную границу Европы все более уязвимой и труднозащищаемой.