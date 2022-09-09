Google оштрафован в России на 21,7 млрд рублей

Таганский суд Москвы признал законным штраф в 21,7 млрд рублей, назначенный компании Google. Штраф был вынесен мировым судьей за то, что Google не ограничила доступ на Youtube к материалам, содержащим информацию, запрещенную в России. Речь идет о видеороликах, освещавших войну России в Украине. Всего Роскомнадзор насчитал на Youtube более семи тысяч материалов, подпадающих под российские запреты.

Как сообщает Интерфакс, компания должна выплатить штраф в течение 60 дней, иначе к ней будут направлены судебные приставы для принудительного взыскания суммы.

Штраф, назначенный Google 18 июля мировым судом, составляет 10% от годовой выручки компании в России. Роскомнадзор, выступивший в этом деле истцом, обвинил Google в размещении на принадлежащем ему видеохостинге Youtube материалов, которые якобы целенаправленно способствуют распространению недостоверной информации о ходе специальной военной операции (так в России официально называют войну) в Украине, дискредитируют Вооруженные силы РФ, а также материалов, пропагандирующих экстремистские взгляды и идеологию террористических организаций, и инструкций по изготовлению взрывчатых веществ.

В РКН напомнили, что компания Google и ее информационные ресурсы ранее неоднократно привлекались к административной ответственности за нарушение российского законодательства в части неудаления запрещенной информации. За это Google уже оштрафована на общую сумму более 68 млн рублей.

В декабре 2021 года тем же Таганским мировым судом Google уже был назначен оборотный штраф в размере 7,22 млрд рублей за повторное нарушение порядка ограничения доступа к противоправному контенту, который был взыскан с компании Федеральной службой судебных приставов.

16 июня российская "дочка" Google - ООО "Гугл" - подала заявление о собственном банкротстве в Арбитражный суд Москвы.

Больше новостей в видеосюжетах радио Свобода: