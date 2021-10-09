Google вернул приложение "Навальный" в российский магазин

Мобильное приложение команды Алексея Навального вновь доступно в российском магазине Google Play. Разблокированы так же доступ к видео и документам команды Навального в облачном сервисе Google Docs, сообщил соратник оппозиционера Иван Жданов.
Российские магазины Apple AppStore и Google Play заблокировали приложение Навального 17 сентября – в первый день трёхдневных выборов в Госдуму. В приложении и документах, в частности, публиковались имена кандидатов, за которых команда политика призывала голосовать в рамках стратегии "Умного голосования".
Российские власти настаивают, что после признания фондов Навального экстремистскими организациями, приложение и учётные записи оппозиционера в соцсетях попадают под запрет на распространение экстремистских материалов.
Агентство Bloomberg и газета The New York Times утверждали со ссылкой на источники, что поисковик пошёл навстречу требованиям властей под угрозой уголовного преследования сотрудников его российского офиса.
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