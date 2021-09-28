YouTube удалил два немецких канала RT 

YouTube удалил без возможности восстановления два немецких канала российского государственного телеканала RT — RT DE и Der Fehlende Part (DFP). Об этом сообщила в Telegram руководитель RT DE Динара Токтосунова.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала действия видеохостинга "медийной войной": "Очень жду, что родное государство, не откладывая, запретит в России Дойче Велле и другие немецкие СМИ, а также закроет корпункты ARD и ZDF. Я уже молчу про санкции к самому ютюбу. Хотя бы из самоуважения мы должны это сделать", — заявила она в твиттере.

По заявлению Токтосуновой, RT DE занимал четвёртое место в YouTube среди немецкоязычных СМИ в категории "Новости и политика". В июне канал, как утверждается, собрал 21,3 млн просмотров.

В сентябре 2021 года YouTube заблокировал видео на канале Алексея Навального с рекомендациями "Умного голосования" на выборах в Госдуму. Google также заблокировал Google Docs со списками рекомендаций и удалил приложение "Навальный" из своего магазина.

Компания утверждает, что более половины от общего числа правительственных запросов с 2011 года приходится на Россию. Как часто власти требуют удалить видео с YouTube и выполняет ли Google эти требования, не известно.