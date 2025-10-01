16 городов Украины удостоены звания "Город-герой"

Президент Украины Владимир Зеленский 1 октября, когда в стране отмечается День защитников и защитниц, присвоил 16 населённым пунктам звание "Город-герой Украины". Опубликован указ об этом.

"Города, благодаря которым спасены тысячи жизней наших людей. Города, которые на защите всего нашего государства – в полном смысле этих слов" - объяснил своё решение Зеленский.

В список вошёл город Покровск Донецкой области, который уже около полугода пытаются взять российские войска. Городами-героями признаны также другие остающиеся под контролем Украины города Донбасса - Дружковка, Краматорск, Константиновка и Славянск. Также в список вошли Павлоград, Никополь, Марганец (Днепропетровская область), Гуляйполе и Орехов (Запорожская область), Купянск (Харьковская область), Сумы и Тростянец (Сумская область), Вознесенск и Баштанка (Николаевская область), а также Староконстантинов Хмельницкой области. Большинство этих городов расположены недалеко от линии фронта и подвергаются обстрелам, в Тростянце, Вознесенске и Баштанке шли упорные бои в 2022 году. В Староконстантинове расположен военный аэродром.

"Городами-героями" в Советском союзе были признаны несколько городов, сыгравших важную роль в обороне во время Второй мировой войны (среди них были Киев, Одесса, Севастополь и Керчь). В 2022 году, после начала широкомасштабного российского вторжения в Украину, Владимир Зеленский присвоил 10 населённым пунктам звание "Город-герой Украины", в том числе Буче, Херсону, Николаеву и оккупированному российскими войсками Мариуполю.

Также 1 октября Зеленский подписал указы о присвоении звания "Герой Украины". Среди удостоенных этого звания посмертно - бывший глава Верховной рады Андрей Парубий. Он был убит во Львове 30 августа 2025 года.