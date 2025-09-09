Донбасс любой ценой?

Ключевым направлением для российской армии этой осенью останется Донецкая область, полагает Институт изучения войны.

На Покровском направлении продолжаются ожесточенные бои. Российская армия пытается окружить город. При этом, по информации украинского OSINT-проекта DeepState, ВСУ с марта сумели вернуть под Покровском больше территории, чем потеряли.

По данным аналитиков Института изучения войны, командование РФ перебрасывает в Донецкую область морскую пехоту и воздушно-десантные войска, располагавшиеся на севере Сумского и Херсонского направлений.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Путин хочет "взять Донбасс" в ближайшее время, несмотря на то, что это будет стоить России жизней двух или три миллионов человек: "Он говорил американцам, что возьмет Донбасс за два-три месяца, максимум до конца года".

9 сентября российские войска ударили авиабомбой по поселку Яровая в Донецкой области. По предварительным данным, погибли более 20 человек.

Как отмечает Financial Times со ссылкой на источники, Украина рискует оказаться без необходимых средств ПВО в связи с замедлением поставок из США и усилением российских воздушных атак.

Итоги летнего и перспективы осеннего наступления российской армии обсуждаем в программе "Лицом к событию" с военным аналитиком Яном Матвеевым.