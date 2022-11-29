Госдепартамент США одобрил продажу оружия Финляндии на $323 млн

Госдепартамент США одобрил продажу Финляндии десятков ракет и авиационных бомб, а также услуг по обучению на 323,3 миллиона долларов.

Согласно смете, Финляндия купит у США 40 тактических ракет и четыре блока для их наведения, 48 управляемых авиационных бомб, различное тренировочное оборудование, услуги по обучению, инженерной и логистической поддержке.

"Для национальных интересов США жизненно важно помочь Финляндии в развитии и поддержании сильного потенциала самообороны", - сказано в заявлении. Также указано, что в Вашингтоне Финляндию считают "надёжным партнёром" и "важной силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе".

В заявлении подчёркивается, что продажа всего перечисленного "не изменят основной военный баланс в регионе".

Теперь решение о продаже вооружений должен одобрить Конгресс.