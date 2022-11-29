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Госдепартамент США одобрил продажу оружия Финляндии на $323 млн

Госдепартамент США одобрил продажу Финляндии десятков ракет и авиационных бомб, а также услуг по обучению на 323,3 миллиона долларов.

Согласно смете, Финляндия купит у США 40 тактических ракет и четыре блока для их наведения, 48 управляемых авиационных бомб, различное тренировочное оборудование, услуги по обучению, инженерной и логистической поддержке.

"Для национальных интересов США жизненно важно помочь Финляндии в развитии и поддержании сильного потенциала самообороны", - сказано в заявлении. Также указано, что в Вашингтоне Финляндию считают "надёжным партнёром" и "важной силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе".

В заявлении подчёркивается, что продажа всего перечисленного "не изменят основной военный баланс в регионе".

Теперь решение о продаже вооружений должен одобрить Конгресс.

  • Финляндия, как и соседняя Швеция, решила отказаться от своего нейтрального статуса и присоединиться к НАТО после российского вторжения в Украину. Вступление новых стран в Североатлантический союз должны одобрить все 30 стран – участниц организации. На 20 октября соглашение о новых членах ратифицировали 28 государств. Венгрия планирует одобрить расширение в начале 2023 года. Турция согласилась сделать это при выполнении нескольких условий.
  • Представители российских властей, комментируя вступление двух стран в НАТО, заявляли, что осуждают его, но не видят в нём особых проблем, так как у России нет территориальных споров с этими странами. Однако в случае размещения в Финляндии и Швеции инфраструктуры НАТО будут приняты ответные меры.

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