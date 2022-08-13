Минобороны Эстонии: Балтийское море станет внутренним морем НАТО

Эстония и Финляндия договорились объединить береговую оборону после вступления последней в военно-политический блок НАТО. Это позволит закрыть выход в Балтийское море для российских военных кораблей. Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур в интервью газете Iltalehti.
"Дальность эстонских и финских ракет превышает ширину Финского залива", – отметил Певкур. Он сообщил, что на встрече с министром обороны Финляндии они договорились об объединении обороны стран и обмене информацией.
Совместная противоракетная оборона позволит закрыть Финский залив от российских военных кораблей. "Балтийское море станет внутренним морем НАТО, когда к альянсу присоединятся Финляндия и Швеция", – подчеркнул Певкур.
- Швеция и Финляндия решили отказаться от своего нейтрального статуса и присоединиться к НАТО на фоне российского вторжения в Украину. Их вступление в альянс должны одобрить все 30 стран-участниц организации. На 4 августа соглашение о новых членах ратифицировали 23 государства.
- Ещё один член НАТО в Балтике, Дания, которая последние тридцать лет не участвовала в оборонной политике Евросоюза, решила к ней подключиться после вторжения России в Украину.
- Выход в Балтийское море имеет также Калининградская область – эксклав России, граничащий с Польшей и Литвой, тоже членами НАТО.
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