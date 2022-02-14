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Зеленский объявил 16 февраля Днём единения Украины

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к гражданам. Он объявил 16 февраля Днем единения. Соответствующий указ уже подписан, – заявил президент.

"В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-желтые ленты и покажем всему миру наше единство" – говорит Зеленский в послании.

Ранее некоторые СМИ, в том числе немецкое издание Spiegel, называли 16 февраля предположительным днём нападения России на Украину.

"Нам есть что противопоставить, у нас прекрасная армия, наши ребята имеют уникальный боевой опыт и современное оружие, это уже в разы более сильная армия, чем была восемь лет назад", – заявил Зеленский, добавив что Донбасс и Крым вернутся в Украину – исключительно дипломатическим путем.

  • Официальные представители США и ряда других стран заявляли, что уже на этой неделе вторжение России в Украину весьма вероятно. В то же время подчёркивается, что по-прежнему нет уверенности, что Россия действительно решится на вторжение. Лидеры стран Запада говорят, что путь дипломатии ещё возможен.
  • Россия отрицает планы вторжения. Глава Минобороны России Сергей Шойгу в понедельник на встрече с президентом Владимиром Путиным сказал, что сейчас проходят масштабные учения, но большая их часть скоро завершится.

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