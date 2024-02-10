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Госдума хочет запретить гражданам давать рекламу у иноагентов

Зал заседаний Госдумы России
Зал заседаний Госдумы России

Депутаты российской Госдумы разрабатывают законопроект, который запретит гражданам и компаниям размещать рекламу у так называемых иностранных агентов. Об этом сообщил глава нижней палаты парламента Вячеслав Володин. По его словам, что наличие у иноагентов возможностей для заработка в России вызывает возмущение россиян.

"Депутаты считают необходимым лишить иностранных агентов всех источников доходов в нашей стране. А для тех, кто будет нарушать запрет, предусмотреть строгие меры ответственности", — написал Володин в телеграме.

По предварительным данным Роскомнадзора, в прошлом год бюджеты на рекламы у иноагентов превысили 130 миллионов рублей. Ведомство без указания имён сообщило о кампаниях у 15 иноагентов. Рекламодателями выступали в основном компании, которые занимаются визовыми услугами и дополнительным образованием. Названия компаний, размещавших рекламу, не раскрываются.

На начало января в реестр Минюста включены более 700 иноагентов – некоммерческих организаций, СМИ и физических лиц.

  • Законодательство об иноагентах в России появилось в 2012 году. Закон позволил Минюсту признавать некоммерческие организации иностранными агентами, если они получают финансирование из-за рубежа и занимаются политической деятельностью. Критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе чётко не определены, что позволяет властям преследовать организации, работающие в области просвещения, культуры, здравоохранения, экологии, защиты прав человека.
  • Впоследствии появилась возможность признавать агентами СМИ и физических лиц, в том числе тех, кто не получает зарубежного финансирования, но находится под иностранным влиянием. Что именно следует считать иностранным влиянием, российское законодательство не уточняет.

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