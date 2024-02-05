Льва Шлосберга оштрафовали по "иноагентской" статье дважды за день

Политика Льва Шлосберга в понедельник дважды оштрафовали по статье о "нарушении порядка деятельности иностранного агента". Сообщения о штрафах появились в телеграм-канале объединённой пресс-службы судов Псковской области с разницей в несколько часов. Оба штрафа на одинаковую сумму — 30 тысяч рублей. Какие именно нарушения допустил политик, не уточняется.

Ранее Шлосберг уже неоднократно подвергался штрафам как по этой статье, так и за так называемую дискредитацию российской армии. По статье о "дискредитации" вместе с ним была оштрафована его жена Жанна.

Также в понедельник стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении псковского журналиста Дениса Камалягина — главного редактора газеты "Псковская губерния", которую ранее возглавлял Шлосберг. Камалягина преследуют тоже за злостное неисполнение обязанностей "иноагента".