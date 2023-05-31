Госдума может разрешить контрактную службу людям с судимостью

В Государственную Думу России внесён законопроект, согласно которому граждане с судимостью смогут поступать на военную службу по контракту. Также предлагается разрешить контрактную службу тем, кто по состоянию здоровья признан ограниченно годным. Тем самым будет узаконена вербовка на войну заключённых, сейчас официально запрещённая.

Авторами инициативы стали председатель Комитета по обороне Андрей Картаполов и его заместитель Андрей Красов. Они отметили, что "в период проведения специальной военной операции выявлено значительное количество граждан, желающих поступить на военную службу по контракту, из числа тех, с кем контракт не может быть заключён". К ним относятся и люди с судимостью.

Законопроект предлагает внести поправки в действующие законы "О мобилизации и мобилизационной подготовке" и "О воинской обязанности и военной службе", а также в Уголовно-исполнительный кодекс. Если раньше заключённые не были обязаны состоять на воинском учёте, теперь такая обязанность у них может появиться. Завербованных заключенных и других судимых граждан в случае принятия поправок будут освобождать от наказания или гасить им судимость по заявлению военного командования или их личному заявлению.

Кроме того, в законопроекте предлагается в период мобилизации или военных действий привлекать к контрактной службе граждан, признанных ограниченно годными по состоянию здоровья - за исключением заболеваний из списка, который должно составить Министерство обороны.