В Петербурге потратят 172 млн рублей на рекламу контрактной службы

Власти Санкт-Петербурга выделили 172 миллиона рублей на рекламу военной службы по контракту. Преимущества контрактной службы будут рекламировать на афишных тумбах и биллбордах в городе, а также с помощью информационной кампании в интернете.

Как сообщает издание "Фонтанка", в медиаплан городской администрации входит размещение рекламы в июне и июле на 553 тумбах, экранах и дисплеях, и ещё на 200 площадках в августе. 1500 стикеров, призывающих петербуржцев записываться в армию, должы висеть в вагонах метро, на каждой станции будет транслироваться аудиореклама. Она также будет выводиться на экраны в автобусах, троллейбусах и трамваях.

168 плакатов будут висеть во взрослых поликлиниках, 5000 плакатов отпечатаны для размещения на стенах жилых домов.

Кроме того, информационная кампания должна пройти в интернете, в "Яндекс директ" и ВКонтакте - на это выделено шесть миллионов рублей. Рекламные листовки будут раздавать на городских культурных и спортивных мероприятиях вплоть до Нового года.

Кампания начнёт работать в полную силу с 1 июня.