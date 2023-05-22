Отказавшемуся воевать в Украине назначили три года колонии

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге назначил три года колонии-поселения военнослужащему Марселю Кандарову, отказавшемуся воевать в Украине. Это апелляционное решение: ранее суд низшей инстанции приговорил Кандарова к пяти годам.

К началу военного вторжения России в Украину Марсель Кандаров служил по контракту в Башкирии. Его военная часть была отправлена на территорию Украины, где он находился месяц, после чего военнослужащих вернули в Россию на реабилитацию. Там Кандаров подал заявление об увольнении, заявив, что не хочет убивать людей. Пока документы рассматривались, он уехал домой.

Через несколько месяцев Кандаров был арестован. 11 января гарнизонный суд в Уфе признал его виновным в самовольном оставлении военной части в период ведения боевых действий и приговорил к пяти годам лишения свободы.

После подачи апелляции дело было переквалифицировано на более мягкую статью о неявке на службу, а срок наказания сокращён до трёх лет.