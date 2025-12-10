Госдума обязала уведомлять военкомат о переезде в течение всего года

Госдума приняла во втором и в третьем, окончательном, чтении законопроект, обязывающий граждан призывного возраста уведомлять военкомат о своём переезде в течение всего года. Внимание на это обращает Сибирь.Реалии.

Документ вносит корректировку в статью Кодекса об административных правонарушениях - об ответственности за несообщение о выезде на срок более трех месяцев с места жительства или места пребывания. Извещать военкомат надо будет без привязки к периоду проведения призыва.

Ответственность предлагается оставить такой же, как в действующем законодательстве. Им предусмотрены административные штрафы в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, отмечает "Интерфакс".

Авторами поправки стали глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и два его заместителя Андрей Красов и Юрий Швыткин.

Инициатива связана со вступившим в ноябре в силу законом о проведении воинского призыва в России в течение всего года. Согласно закону, с 1 января 2026 года призыв будет проходить в течение всего календарного года — с 1 января по 31 декабря. Это позволит военкоматам постоянно вручать повестки, проводить медкомиссии и заседания призывных комиссий. В войска призывников будут отправлять, как и сейчас, весной и осенью.