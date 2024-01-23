Госдума поддержала закон о штрафах за утечку персональных данных

Госдума в первом чтении поддержала законопроект о поправках в административный кодекс, которые вводят штрафы для компаний за утечку персональных данных пользователей.

По словам главы Госдумы Вячеслава Володина, штрафы за нарушения будут составлять до 3% выручки компании. "За нарушение, допущенное впервые, должностных лиц могут оштрафовать на сумму до двух миллионов рублей, юридических – до 15 миллионов. Размеры штрафов дифференцированы в зависимости от масштаба утечек", – отметил Володин.

Изменения также предусматривают компенсационные выплаты пострадавшим.

По данным Госдумы, в прошлом году в интернет утекли около 250 миллионов телефонных номеров и более 100 миллионов адресов электронной почты российских пользователей.

Кроме того, Госдума поддержала введение уголовной ответственности за использование, передачу, сбор и хранение персональных данных, полученных незаконным путем, а также за создание информационных ресурсов, распространяющих такие данные. Максимальное наказание за такое правонарушение – до 10 лет колонии.

Правозащитники отмечают, что в тексте законопроектов содержится прямой запрет на использование баз данных, которыми в своей работе часто пользуются журналисты-расследователи.