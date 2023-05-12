Министр юстиции предложил принудительно лечить трансгендерных людей

Министр юстиции России Константин Чуйченко на Петербургском международном юридическом форуме заявил, что трансгендерных людей необходимо отправлять на принудительное лечение. Он также сказал, что уже принято решение запретить возможность смены маркера "пол" в паспорте и других документах россиян. Трансляция заседания велась на сайте мероприятия.

Чуйченко отметил, что к трансгендерным людям может быть два подхода: вовсе запретить им изменять в паспорте пол на тот, к которому они себя относят или разрешить изменять паспортный пол только после проведённых хирургических операций. По словам министра, сейчас решается, какой подход применить. Однако сам он приверженец первого варианта. "Мы можем заниматься этими людьми путем психиатрического, психологического оказания им помощи, - сказал Чуйченко. - Моё мнение, мнение Минюста, состоит в том, что их лечить нужно в ту сторону, в какую определила природа".

Как отмечает "Медиазона", ранее на эту тему высказался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. "То, что Европа им дает льготы, это проблема Европы. Смена пола на бумаге - это обман, мошенничество. Если это мошенничество, этот обман нарушает интересы государства, нашу обороноспособность", - подчеркнул Бастрыкин.

Проект поправок в законодательство, исключающих возможность смены гендерного маркера в паспорте, должен быть представлен в Госдуме 15 мая.