Госдума приняла закон о пожизненном заключении для педофилов

Депутаты Государственной Думы во втором и третьем чтении приняли закон о пожизненном заключении за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Изменения внесут в статьи Уголовного кодекса об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. В текущей редакции обе статьи предусматривают пожизненный срок только в тех случаях, если человек уже был осужден за сексуальное насилие против ребенка до 14 лет.

Новый закон расширяет применение пожизненного наказания. Согласно принятым поправкам, помимо педофилов-рецидивистов к тюремному сроку от 15 до 20 лет или пожизненному заключению могут приговорить, если сексуальные преступления совершены против двух и более несовершеннолетних или сопряжены с совершением другого тяжкого преступления против личности.

Закон написали глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, глава комитета по информационной политике Александр Хинштейн и сенатор Андрей Турчак.

Чиновники начали работу над законопроектом после убийства двух десятилетних девочек в Киселевске в сентябре 2021 года. В их изнасиловании и убийстве признался 41-летний Виктор Пестерников, ранее судимый за сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних.

Законопроект активно продвигал председатель Госдумы Вячеслав Володин. После ещё одного убийства – пятилетней девочки в Костроме – он пообещал ускорить принятие закона. Также, по его словам, педофилы-рецидивисты будут отбывать наказание в самых суровых условиях – в северных регионах и на рудниках.