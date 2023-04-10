Комитет Госдумы одобрил пожизненное заключение за госизмену

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправки, предполагающие пожизненное заключение по статье о госизмене и ужесточение наказания за террористическую деятельность. Второе чтение назначено на четверг, 13 апреля.

На сегодняшний день статья за госизмену предусматривает наказание от 12 до 20 лет колонии.

Максимальный срок по статье о теракте предлагается увеличить с 15 до 20 лет лишения свободы. Минимальное наказание по статье за вербовку или вовлечение в совершение террористических преступлений будет составлять семь лет вместо пяти при максимальном 15 лет.

Кроме того, депутаты предлагают увеличить наказание по статье о диверсии, в том числе на объектах транспортной инфраструктуры, с 15 до 20 лет.

Увеличение порогов наказания предусматривает, что право на условно-досрочное освобождение у тех, кто осужден пожизненно, появляется не раньше, чем через 25 лет и при условии примерного поведения.

После начала войны против Украины в феврале прошлого года в России резко участились случаи атак на административные здания и диверсий. Были совершены попытки поджогов нескольких десятков военкоматов и других государственных учреждений. В Генштабе России заявили, что случаи поджогов военкоматов будут расцениваться как теракты. Ранее подобные действия расценивались чаще всего как хулиганство и повреждение государственного имущества.

Также после начала войны участились случаи обвинения российских граждан в госизмене. По словам адвоката "Первого отдела" Евгения Смирнова, сейчас дел о госизмене за месяц возбуждается больше, чем до войны – за год.

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