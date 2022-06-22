Госдума приняла законопроект об ужесточении наказаний за пытки

Госдума в третьем чтении приняла законопроект об ужесточении наказаний за пытки со стороны сотрудников правоохранительных органов, сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Поправки в декабре прошлого года предложили члены партии "Единая Россия" Андрей Клишас и Павел Крашенинников. Законопроект предполагает новые части в статьях о принуждении к даче показаний и превышении должностных полномочий. Согласно документу, за применение пыток сотрудникам правоохранительных органов будет грозить до 12 лет лишения свободы. Если пытки привели к смерти человека, обвиняемым будет грозить до 15 лет. В статью также вводится новый субъект преступления – сотрудник правоохранительного органа. Это позволит привлекать к ответственности за пытки также сотрудников ФСИН.
Российские правозащитные организации критиковали этот законопроект. По их мнению, пытки стоит выделить в отдельную статью Уголовного кодекса.
"Предлагается логика, что есть некое должностное полномочие, которое содержит риски превратиться в пытку. Однако таких полномочий у российских правоохранительных органов нет", – написано в обращении юристов.
- 10 июня Министерство юстиции России внесло "Комитет против пыток" в реестр "иностранных агентов", и 12 июня правозащитная организация прекратила свою работу. Комитет начал работу в 2000 году и занимался общественным расследованием жалоб на применение пыток, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение.
- 15 июня пресс-секретарь "Комитета против пыток" Наталья Курехина заявила, что комитет продолжит работу под новым названием.
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