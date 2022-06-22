Госдума приняла законопроект об ужесточении наказаний за пытки

Госдума в третьем чтении приняла законопроект об ужесточении наказаний за пытки со стороны сотрудников правоохранительных органов, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Поправки в декабре прошлого года предложили члены партии "Единая Россия" Андрей Клишас и Павел Крашенинников. Законопроект предполагает новые части в статьях о принуждении к даче показаний и превышении должностных полномочий. Согласно документу, за применение пыток сотрудникам правоохранительных органов будет грозить до 12 лет лишения свободы. Если пытки привели к смерти человека, обвиняемым будет грозить до 15 лет. В статью также вводится новый субъект преступления – сотрудник правоохранительного органа. Это позволит привлекать к ответственности за пытки также сотрудников ФСИН.

Российские правозащитные организации критиковали этот законопроект. По их мнению, пытки стоит выделить в отдельную статью Уголовного кодекса.

"Предлагается логика, что есть некое должностное полномочие, которое содержит риски превратиться в пытку. Однако таких полномочий у российских правоохранительных органов нет", – написано в обращении юристов.