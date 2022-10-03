Госдума ратифицировала документы об аннексии территорий Украины

Депутаты Государственной думы на внеплановом пленарном заседании 3 октября ратифицировали документы об аннексии Россией Донецкой, Запорожской, Луганской, Херсонской и части Николаевской областей Украины. Для этого было принято четыре конституционных закона, теперь их должен одобрить Совет Федерации и подписать президент Владимир Путин.

Депутаты Госдумы встретили подписание документов бурной овацией, передают российские государственные каналы. Тем не менее 41 депутат, почти 10 процентов палаты, на голосовании не присутствовал. Часть членов парламента сказались больными. А проголосовали больше людей, чем присутствовало в зале. За аннексию Донецкой области проголосовали 413 депутатов, Луганской - 412, Запорожской - 409, Херсонской - 411.

Председатель платы Вячеслав Володин обратился "к коллегам из Донбасса и Новороссии" и попросил их не считать голоса. "Однозначно высказана единодушная поддержка. Потом, как правило, депутаты пишут заявление, что [был] технический сбой либо кто-то не успел", — сказал он.

Согласно документам, Донецкая и Луганская области Украины приняты в состав России как Донецкая и Луганская народные республики, в административных границах 2014 года. Границы Херсонской и Запорожской области в документах не опрелены. Часть Николаевской области аннексирована в составе Херсонской.

До 1 июня 2023 года в регионах планируется создать подразделения федеральных органов власти, в течение шести месяцев — образовать городские и муниципальные округа. Вооруженные силы и воинские формирования, созданные сепаратистами или окупационными властями, предлагается включить в состав российской армии и других родов войск, передаёт сайт Думы.

Договора предусматривают, что проживающие на территориях граждане Украины будут считаться Москвой гражданами России, если в течение месяца не заявят о своем нежелании получать паспорт. Согласно логике принятого рещения, Россия будет считать своими гражданами даже жителей территории, которые никогда не контролировала, например почти 750 тысяч довоенных жителей города Запорожье.

Киев и страны Запада заранее объявили, что ни при каких обстоятельствах не признают аннексию. С точки зрения российского законодательства в России теперь 89 субъектов федерации. Из них шесть не признаются подавляющим большинством стран мира, кроме аннексированных сегодня, это аннексированные в 2014 году Крым и Севастополь.