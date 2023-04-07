В Госдуму внесли поправки о пожизненном наказании за госизмену

В Государственную Думу внесены поправки в Уголовный кодекс, которые ужесточают наказание за терроризм и за государственную измену. В случае их принятия обвиняемым в госизмене будет грозить срок вплоть до пожизненного. Сроки за подготовку или совершение террористических актов тоже будут существенно увеличены.

О поправках объявил председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы Василий Пискарёв. Он уточнил, что депутаты не будут вносить новый законопроект – они дополнят инициативу № 232768-8, которая уже прошла первое чтение и готовится ко второму. По мнению Пискарёва, это позволит рассмотреть поправки оперативно.

Помимо пожизненного заключения за госизмену предлагается ужесточить наказание за террористические акты. Максимальный тюремный срок непосредственно за совершение теракта может вырасти до 20 лет (сейчас – 15 лет). За содействие террористической деятельности минимальный порог предлагается поднять с 5 до 7 лет (максимальный срок по этой статье – 15 лет), за пособничество – с 10 до 12 лет (максимальный срок – 20 лет). За организацию террористического сообщества предлагают давать от 10 до 15 лет лишения свободы (сейчас от пяти до 10 лет). За диверсию – до 20 лет (сейчас – до 15 лет).

После начала войны против Украины в феврале прошлого года в России резко участились случаи атак на административные здания и диверсий. Были совершены попытки поджогов нескольких десятков военкоматов и других государственных учреждений. В Генштабе РФ заявили, что случаи поджогов военкоматов будут расцениваться как теракты. Ранее подобные действия расценивались чаще всего как хулиганство и повреждение государственного имущества.

Также после начала войны участились случаи обвинения российских граждан в государственной измене. По словам адвоката "Первого отдела" Евгения Смирнова, сейчас дел о госизмене за месяц возбуждается больше, чем до войны – за год.

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