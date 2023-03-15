Жителю Подмосковья дали 13 лет колонии за поджог военкомата

Суд приговорил к 13 годам колонии строгого режима 22-летнего Кирилла Бутылина из Подмосковья. В конце февраля 2022 года, вскоре после начала военного вторжения России в Украину, Бутылин бросил несколько "коктейлей Молотова" в здание военкомата в городе Луховицы Московской области, говорится в приговоре.
Утверждается, что Бутылин покрасил ворота здания в цвета флага Украины и написал "Я не пойду убивать братьев!". Свои действия он снимал на камеру, после чего выложил запись в телеграм.
Суд признал его виновным по статьям о совершении террористического акта, публичных призывах к терроризму и о вандализме по мотивам политической вражды.
В марте прошлого года в интернете появилось видео с поджогом военкомата и заявлением самого Бутылина. Он сказал, что выступает против войны в Украине. Целью поджога, по его словам, было уничтожить архив военкомата с личными делами тех, кого могут отправить на фронт.
8 марта 2022 года Бутылин был задержан на границе Беларуси и Литвы. Сторона обвинения считает, что он хотел уехать в Украину и воевать на стороне ВСУ. Бутылин был экстрадирован в Россию, но вскоре смог сбежать из отделения полиции. Тогда его снова задержали и возбудили уголовное дело по статье о вандализме. Позднее к обвинению добавили статьи о терроризме и призывах к терроризму.
Как сообщает "ОВД-Инфо", на суде сторона защиты заявила, что Бутылин своими действиями не преследовал цели террористического акта. Адвокат также отметил, что внутри здания не произошло возгорания, оно было только снаружи. Материальный ущерб впоследствии оценили в 12 тысяч рублей.
Попытка поджога военкомата, совершённая Бутылиным, была первой по времени из многих подобных попыток после начала войны России в Украине. Назначенный ему срок в 13 лет – на данный момент самый строгий из всех приговоров по аналогичным делам.
- После российского вторжения в Украину по всей России стали поджигать военкоматы, отделы полиции, здания городских администраций и приёмные "Единой России". После объявления мобилизации число таких атак многократно возросло. На данный момент известно о почти сотне попыток поджогов.
- В результате поджогов никто не погиб и не пострадал. Большинство дел рассматривали по уголовным статьям о повреждении чужого имущества и о хулиганстве. Первый приговор, в котором поджог военкомата квалифицирован как теракт, вынесли в конце января 2023 года.
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