Жителю Подмосковья дали 13 лет колонии за поджог военкомата

Суд приговорил к 13 годам колонии строгого режима 22-летнего Кирилла Бутылина из Подмосковья. В конце февраля 2022 года, вскоре после начала военного вторжения России в Украину, Бутылин бросил несколько "коктейлей Молотова" в здание военкомата в городе Луховицы Московской области, говорится в приговоре.

Утверждается, что Бутылин покрасил ворота здания в цвета флага Украины и написал "Я не пойду убивать братьев!". Свои действия он снимал на камеру, после чего выложил запись в телеграм.

Суд признал его виновным по статьям о совершении террористического акта, публичных призывах к терроризму и о вандализме по мотивам политической вражды.

В марте прошлого года в интернете появилось видео с поджогом военкомата и заявлением самого Бутылина. Он сказал, что выступает против войны в Украине. Целью поджога, по его словам, было уничтожить архив военкомата с личными делами тех, кого могут отправить на фронт.

8 марта 2022 года Бутылин был задержан на границе Беларуси и Литвы. Сторона обвинения считает, что он хотел уехать в Украину и воевать на стороне ВСУ. Бутылин был экстрадирован в Россию, но вскоре смог сбежать из отделения полиции. Тогда его снова задержали и возбудили уголовное дело по статье о вандализме. Позднее к обвинению добавили статьи о терроризме и призывах к терроризму.

Как сообщает "ОВД-Инфо", на суде сторона защиты заявила, что Бутылин своими действиями не преследовал цели террористического акта. Адвокат также отметил, что внутри здания не произошло возгорания, оно было только снаружи. Материальный ущерб впоследствии оценили в 12 тысяч рублей.

Попытка поджога военкомата, совершённая Бутылиным, была первой по времени из многих подобных попыток после начала войны России в Украине. Назначенный ему срок в 13 лет – на данный момент самый строгий из всех приговоров по аналогичным делам.