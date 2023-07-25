Госдума ввела штрафы и реальные сроки за работу в ряде иностранных НКО

Госдума приняла во втором и сразу в третьем чтениях законопроект о штрафах до 100 тысяч рублей за участие в деятельности зарубежных или международных некоммерческих или неправительственных организаций, не имеющих легального статуса в России, сообщается во вторник на сайте палаты.

За участие в деятельности таких организаций для россиян предусмотрены штрафы от 3-х до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 50 тысяч, для юридических — от 50 до 100 тысяч. Иностранцев также смогут выдворить за пределы России.

При этом уголовная ответственность до двух лет заключения будет грозить тем, кто уже получал административное наказание за аналогичное нарушение или имеет судимость за сотрудничество с иностранной НКО, чья деятельность признана в России нежелательной. За организацию деятельности такой НКО собираются ввести наказание до трех лет лишения свободы, передаёт "Новая газета. Европа".

Документ разработали члены думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России во главе с председателем комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискарёвым.

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