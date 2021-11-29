Гособвинитель потребовал приговорить схиигумена Сергия к 4 годам колонии

Гособвинитель попросил приговорить бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова) к 4 годам колонии общего режима, сообщают РИА Новости со ссылкой на Измайловский суд в Москве.

Романова задержали в декабре 2020 года, после того, как ОМОН штурмом взял Среднеуральский женский монастырь. Сергия обвинили в склонении монахинь к самоубийству во время проповеди, в самоуправстве и в воспрепятствование работе религиозной организации.

Позже Следственный комитет возбудил ещё два уголовных дела – об истязании детей на территории монастыря и халатности местных органов профилактики. Схиигумен вину не признаёт.

О Романове стало широко известно весной 2020 года, после того как он вступил в открытую конфронтацию с церковными и светскими властями. Он отказался подчиняться постановлениям о закрытии храмов и самоизоляции в связи с пандемией коронавируса, изгнал из монастыря лояльную РПЦ настоятельницу и начал выступать с проповедями, в которых подвергал анафеме руководителей государства, включая Владимира Путина. Например, выступил с политическими заявлениями, сказав, что предложенные поправки к Конституции "узаконивают рабовладельческую власть", и призвал "не ходить на пункты голосования".

В октябре схиигумен был отлучён от РПЦ, решение утвердил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Также схиигумена оштрафовали по административной статье о возбуждении ненависти.