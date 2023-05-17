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"Госуслуги" отклонили предложение остановить войну на конкурс идей для развития России

Портал "Госуслуги" призвал пользователей поделиться идеями для развития России, но предложение остановить войну с Украиной было отклонено. Об этом сообщила журналистка "Вёрстки" Маргарита Логинова.

Ранее портал "Госуслуги" разослал пользователям письма с рассказом о форуме "Сильные идеи для нового времени", на платформе которого "каждый может представить идею, общественно значимую инициативу или проект и внести личный вклад в развитие страны".

Техподдержка "Сильных идей для нового времени" ответила Логиновой, что предложение остановить войну с Украиной пришлось удалить из публичного поля, так как оно носит "острополитический характер и провоцирует развитие неконструктивных дискуссий".

Логинова среди прочего предлагала провести честные выборы, вернуть свободу СМИ и освободить политзаключённых. По мнению журналистки, такие идеи помогли бы прекратить отток населения из малых городов и способствовали бы росту благосостояния россиян. Эти предложения, судя по ответу форума, скриншот которого в твиттере Логинова, возражений не вызвали.

Журналистка "Вёрстки" уточнила, что её идеи в общей сложности были опубликованы на платформе в течение 15 минут. За это время они собрали 15 голосов в поддержку.

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