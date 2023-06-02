"Госуслуги" предлагают пользователям скачать сборник "Z-поэзии"

Начиная с 1 июня российский портал "Госуслуги" рассылает своим пользователям электронные письма, в которых предлагает скачать сборник стихов "ПоэZия русского лета" с буквой Z на обложке. Книга была подготовлена телеканалом RT в прошлом году. Ранее его главный редактор Маргарита Симоньян жаловалась, что издательства отказываются печатать сборник, ссылаясь на его коммерческую бесперспективность.

Как указано в рассылке "Госуслуг", в книгу входят стихи и поэмы современных русских авторов о трагических событиях в Донбассе, происходящих с 2014 года.

Среди авторов стихов и поэм - Мария Ватутина, Игорь Караулов, Анна Долгарёва, Александр Пелевин и другие. В своих произведениях они прославляют образ российского воина и представляют украинцев как захватчиков, настроенных враждебно к России и её культуре.

Сборник "ПоэZия русского лета" был составлен в 2022 году, но в него вошли и стихи, написанные до начала полномасштабного военного вторжения России в Украину.

Сейчас на сайте RT сборник продаётся по цене 1490 рублей, но и "Госуслуги", и книжные онлайн-магазины, например, Litres.ru, предлагают скачать электронную версию бесплатно.