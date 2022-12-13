Говядину и яблоки предложили убрать из списка социальных продуктов

Перечень социально значимых продуктов нужно сократить, считают в РАНХиГС. Эксперты предлагают убрать из него говядину и яблоки из-за роста цен и зависимости от импорта, сообщил "РБК".
Специалисты Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ утверждают, что доля таких продуктов в расходах россиян небольшая, а ограничение цен на них имеет в основном "психологический эффект". Такие выводы содержатся в исследовании состояния продовольственной безопасности в России в условиях высокой волатильности потребительских цен в 2021–2022 годах.
Эксперты, в частности, предлагают исключить из перечня те продукты, которые входят в рацион наиболее обеспеченных семей (например, говядину), или являются в значительной мере импортными (например, яблоки), или занимают в бюджете семей мизерную долю. Они также отмечают, что составленный 12 лет назад список не отражает сегодняшнего состояния производства и розничной торговли.
- В перечень социально значимых входят 24 продукта, в том числе отдельные виды мяса (говядина, свинина и баранина, а также куры), мороженая неразделанная рыба, масло (сливочное и подсолнечное), молоко и яйца, хлеб и мука, крупы (пшено, шлифованный рис, гречка), овощи (картофель, капуста, лук и морковь), а также яблоки.
- В их ценообразование государство может вмешиваться, если какой-то продукт из списка подорожал хотя бы в одном из регионов более чем на 10% (за исключением сезонного фактора) в течение 60 дней подряд – тогда для него могут установить предельные розничные цены на срок до 90 дней. Но эти правила не выполнялись, например, в текущем году, когда в период с 29 апреля по 6 мая были основания для введения предельных цен на 16 из 24 социально значимых продуктов.
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