Говядину и яблоки предложили убрать из списка социальных продуктов

Перечень социально значимых продуктов нужно сократить, считают в РАНХиГС. Эксперты предлагают убрать из него говядину и яблоки из-за роста цен и зависимости от импорта, сообщил "РБК".

Специалисты Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ утверждают, что доля таких продуктов в расходах россиян небольшая, а ограничение цен на них имеет в основном "психологический эффект". Такие выводы содержатся в исследовании состояния продовольственной безопасности в России в условиях высокой волатильности потребительских цен в 2021–2022 годах.

Эксперты, в частности, предлагают исключить из перечня те продукты, которые входят в рацион наиболее обеспеченных семей (например, говядину), или являются в значительной мере импортными (например, яблоки), или занимают в бюджете семей мизерную долю. Они также отмечают, что составленный 12 лет назад список не отражает сегодняшнего состояния производства и розничной торговли.