Группировка ХАМАС освободила 13 израильтян и 4 иностранцев

Движение ХАМАС, признанное террористическим большинством стран Запада, вечером в субботу передало 17 захваченных ранее в Израиле заложников международному Красному Кресту. В обмен Израиль освободил 39 палестинцев, осуждённых за различные преступления.

Субботний обмен – второй в рамках заключённой ранее четырёхдневной гуманитарной сделки. Среди освобождённых заложников – 13 израильтян и четверо граждан Таиланда. Все они были захвачены членами ХАМАС 7 октября, во время нападения на Израиль. Ранее сообщалось, что освобождены могут быть 14 израильтян.

Почти все освобождённые израильтяне - жители кибуца Беэри, одного из наиболее пострадавших при нападении 7 октября поселений: там были убиты около 100 человек, 50 похищены. Среди них восемь детей и пять женщин. По словам врачей, состояние большинства из них не вызывает опасений. Одна 21-летняя женщина нуждается в срочной медицинской помощи, ей предстоит серия операций.

Руководство кибуца Беэри выразило возмущение тем, что трое детей были освобождены без своих родителей, которые остаются в заложниках ХАМАС. Запрет разлучать детей с родителями входил в условия сделки об обмене.

Израиль в обмен освободил в субботу 39 палестинских заключённых: шесть женщин и 33 подростка.

Известно одно из имён обменянных в субботу заключённых, передаёт газета "Гаарец". Это Исраа Джабис, арестованная в 2015 году. В её машине взорвался газовый баллон, после того как она была остановлена полицией на Западном берегу реки Иордан. 31-летняя палестинка получила серьёзные травмы, как и один из задерживавших её полицейских.

Власти Израиля утверждали, что она направлялась в Израиль и планировала стать смертницей. Арабские источники называли случившееся результатом неисправности газового баллона и утверждали, что она везла его домой.

Обмен был запланирован на середину дня, но передача заложников была проведена только к 23 часам местного времени. К переговорам, помимо посредников из Катара и Египта, в субботу присоединился Белый дом и президент США Джо Байден, сообщила пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Эдриэнн Уотсон.

Всего при нападении на Израиль было захвачено около 240 заложников. Часть из них будет обменяна во время действия режима прекращения огня в секторе Газа, начавшего действовать в утром в пятницу. Посредничающие страны сообщают, что пытаются продлить перемирие на более длительный срок.

Утром в воскресенье стало известно, что ХАМАС передал Израилю список заложников - 13 израильтян и семерых иностранцев, которые должны быть освобождены сегодня. Израиль в ответ из своих тюрем выдаст палестинской стороне 39 заключённых.