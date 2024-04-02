В Кыргызстане принят закон об "иноагентах"

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал закон "об иностранных представителях", который во многом списан с российского закона об "иноагентах". Об этом он сообщил на своей странице в фейсбуке.

По словам Жапарова, местные НКО и их зарубежные партнёры просили его не подписывать этот закон из опасений, что их будут преследовать "как агентов иностранного государства". Жапаров сказал, что это обман, а закон нужен для повышения открытости.

"Я как глава государства гарантирую, что никаких преследований не будет. Мы не ядерная страна. Мы пока не собираемся летать в космос. У нашего государства нет секретов, которые нужно скрывать от вас и ваших доноров", – написал Жапаров.

Законопроект позволяет усилить госконтроль за некоммерческими организациями. Согласно документу, НКО, получающие финансирование из-за рубежа и осуществляющие политическую деятельность, объявляются "иностранными представителями" и будут включены в специальный реестр.

Такие НКО будут обязаны сдавать дополнительные отчёты кыргызским властям и могут подвергаться внеплановым проверкам. Кроме того, "иностранные представители" должны будут сопровождать свои публикации плашкой, аналогичной российской.

Оправдывая необходимость закона, его главная сторонница депутатка Надира Нарматова говорила, что НКО ежегодно получают гранты на свои проекты, но не отчитываются, на что их тратят. В изначальной версии законопроекта, которая, как подсчитали СМИ, была списана с российского закона на 69%, содержалась норма об уголовной ответственности, однако позже её исключили.

Ранее общественность, активисты и международные организации, в том числе Human Rights Watch и Amnesty International, критиковали законопроект и призывали его не принимать. Они говорили, что закон может привести к тому, что в Кыргызстане закроется большинство НКО, а международные доноры уйдут из страны.