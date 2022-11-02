Грузинский суд оставил в тюрьме оппозиционного медиа-менеджера

Апелляционный суд Грузии оставил в силе решение Тбилисского городского суда, приговорившего в мае к трём с половиной годам тюрьмы оппозиционного медиа-менеджера, основателя оппозиционной телекомпании "Главный Канал" Нику Гварамию.

Прокуратура обвиняла Гварамию в растрате и присвоении средств частной телекомпании "Рустави-2", которую он возглавлял в течении нескольких лет.

При президенте Михаиле Саакашвили Гварамия занимал посты министра юстиции, по совместительству генерального прокурора и министра просвещения. Он считался наиболее влиятельной оппозиционной фигурой после самого Саакашвили.

Уже после оглашения вердикта апелляционного суда, депутат Европейского парламента Анна Фотыга, в интервью грузинским журналистам назвала Гварамию "жертвой политического преследования" и потребовала его немедленного освобождения. С аналогичными заявлениями неоднократно выступали и другие члены Европарламента.