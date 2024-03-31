Украина сообщила об атаке ракетами и дронами со стороны России

Российские войска за минувшие сутки нанесли удары по Украине ракетами и беспилотниками. Об этом сообщается в утренней сводке Генштаба Вооруженных сил страны.

Всего, по данным украинской стороны, были совершены не менее 87 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск. Под огнём оказались более 100 населенных пунктов в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областях.

В Одесской области, как сообщается, сбиты все восемь дронов, атаковавших регион. Из-за падения обломков аппарата на одном из энергетических объектов произошёл пожар. Пострадавших нет. Обесточены несколько населённых пунктов. В Одессе приостановил работу электротранспорт.

Во Львовской области под обстрел попал объект критической инфраструктуры, который уже атаковали 24 и 29 марта, сообщают местные власти. Возник пожар. Погиб один человек. Спасатели разбирают завалы.

Минобороны России сообщения об атаках пока не комментировало.

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