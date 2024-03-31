Путин подписал указ о весеннем призыве на срочную службу

Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве россиян на военную службу. Призыв продлится с 1 апреля по 15 июля. Планируется призвать 150 тысяч человек. Документ опубликован на портале правовой информации.

С 1 января, согласно новым правилами, призыву подлежат лица в возрасте от 18 до 30 лет. Ранее верхняя граница призывного возраста ограничивалась 27 годами. Россияне, которым 27 лет исполнилось до конца декабря прошлого года, призываться не будут. Продолжительность службы ­– один год.

Генштаб России ранее заявил, что военнослужащие срочной службы в зону боевых действий с Украиной призываться не будут.

По официальным данным, в ходе предыдущего осеннего призыва на срочную службу в армию было направлено 130 тысяч новобранцев.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину российское правительство приняло ряд изменений в законодательство, касающееся военной службы. Призывникам разрешается переходить на контрактную службу с первого дня, а не после прохождения обучения. Штрафы за неявку в военкомат по повестке были повышены в 10 раз – с трёх до 30 тысяч рублей. Был введён особый режим воинского учёта для заключённых, отбывающих наказание в тюрьмах и колониях, – ранее они не имели права служить в армии.

По последним подсчётам журналистов Би-би-си, "Медиазоны" и команды волонтёров, с начала войны против Украины погибли более 49 тысяч российских военнослужащих. Из них почти 13 тысяч в возрасте от 18 до 29 лет.

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