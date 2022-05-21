Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Губернатор Курской области сообщил об обстрелах приграничных сёл

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в субботу об обстреле сёл в приграничном с Украиной Глушковском районе.

"Опять обстрел, миномётный обстрел. Детали выясняем", - говорит Старовойт на размещённом в телеграм-канале видео. По его словам, удар затронул поселок Тёткино и находящиеся рядом с ним населенные пункты, их названия он не уточнил, отмечает РБК.

В последние дни власти региона - на фоне продолжающегося российского вторжения в Украину - несколько раз заявляли об обстрелах населенных пунктов. К примеру, утверждалось, что вечером 19 мая под миномётный обстрел попали сёла Алексеевка и Дроновка. Пострадавших и разрушений не было. Днём ранее сообщалось, что Алексеевку за день со стороны Украины обстреляли трижды. Тогда же говорилось, что в результате обстрела посёлка Тёткино погиб один человек – водитель фуры из Воронежской области.

В начале мая на участке железной дороги Суджа – Сосновый Бор частично обрушился мост. Роман Старовойт тогда назвал произошедшее диверсией. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

С 11 апреля в Курской области, а также ряде других областей, граничащих с Украиной, действует "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. Последний раз его продлили до 25 мая.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG