Губернатор Курской области сообщил об обстрелах приграничных сёл

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в субботу об обстреле сёл в приграничном с Украиной Глушковском районе.

"Опять обстрел, миномётный обстрел. Детали выясняем", - говорит Старовойт на размещённом в телеграм-канале видео. По его словам, удар затронул поселок Тёткино и находящиеся рядом с ним населенные пункты, их названия он не уточнил, отмечает РБК.

В последние дни власти региона - на фоне продолжающегося российского вторжения в Украину - несколько раз заявляли об обстрелах населенных пунктов. К примеру, утверждалось, что вечером 19 мая под миномётный обстрел попали сёла Алексеевка и Дроновка. Пострадавших и разрушений не было. Днём ранее сообщалось, что Алексеевку за день со стороны Украины обстреляли трижды. Тогда же говорилось, что в результате обстрела посёлка Тёткино погиб один человек – водитель фуры из Воронежской области.

В начале мая на участке железной дороги Суджа – Сосновый Бор частично обрушился мост. Роман Старовойт тогда назвал произошедшее диверсией. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

С 11 апреля в Курской области, а также ряде других областей, граничащих с Украиной, действует "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. Последний раз его продлили до 25 мая.