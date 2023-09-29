Гульнару Каримову обвинили в руководстве преступным синдикатом

Швейцарская прокуратура обвинила дочь бывшего президента Узбекистана Гульнару Каримову в получении взяток и руководстве международным преступным синдикатом, известном как "Офис". Заключение следствия, как стало известно в пятницу, было представлено в федеральный уголовный суд страны днём ранее.

Прокуратура также подала ходатайство о конфискации замороженных активов Гульнары Каримовой на сумму более 440 миллионов швейцарских франков (около $500 млн).

В обвинительном заключении отмечается, что иностранные компании, желающие работать в телекоммуникационном секторе Узбекистана, должны были платить взятки Каримовой, которая "использовала свой двойной статус дочери президента и узбекского государственного служащего", что давало ей неограниченное влияние, пишет "Озодлик".

В рамках расследования более 340 миллионов швейцарских франков ($370,25 млн) уже конфисковано с целью возвращения в Узбекистан.

По данным следствия, преступной организацией под названием "Офис" Каримова руководила с 2001-го по 2013-й год. Непосредственно в Швейцарии группа начала действовать в 2005-м году. В состав синдиката входили несколько десятков человек и большое количество компаний, которые вели свою преступную деятельность как профессиональный бизнес, прибегая при этом к насилию и запугиванию.

Расследование федеральной прокуратуры Швейцарии началось более 10 лет назад. По данному уголовному разбирательству несколько дел были возбуждены в Швеции, Франции, Норвегии, Нидерландах, США и Великобритании. Общая сумма активов, связанных с Гульнарой Каримовой, в ряде стран оценивается почти в 1,4 млрд долларов.

Гульнара Каримова — старшая дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова. Он занимал пост с момента обретения страной независимости и до смерти в 2016 году. 2014 году после конфликта с отцом Каримова оказалась под домашним арестом. Суд приговорил её к пяти годам ограничения свободы по обвинению в хищении и уклонении от уплаты налогов.

В 2017 году Гульнару Каримову осудили в Узбекистане на 10 лет лишения свободы, признав ее виновной в уклонении от уплаты налогов, хищениях, вымогательстве и уничтожении документов офшорных компаний. Дела против Каримовой в Узбекистане завели после того, как в отмывании денег и взятках ее обвинили власти США и нескольких стран ЕС.

В марте 2020 года Ташкентский городской суд по уголовным делам приговорил Каримову к 13 годам и 4 месяцам лишения свободы. Она была признана виновной в заговоре, вымогательстве, растрате и грабеже, отмывании денег и других преступлениях. С весны 2019 года дочь экс-президента отбывает наказание в женской колонии в Ташкентской области.

Перед арестом Каримова считалась одним из самых влиятельных людей в Узбекистане. Сообщалось, что у неё были амбиции стать преемником отца.

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