WSJ: разведданные США для Израиля могут приводить к жертвам в Газе

Вашингтон опасается, что Израиль может использовать американские разведданные по сектору Газа для ударов, жертвами которых становятся мирные граждане. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Газета напоминает, что после нападения признанной террористической в США и Евросоюзе группировки ХАМАС на юг Израиля 7 октября, американская и израильская стороны расширили обмен разведданными в рамках секретного меморандума.

Собеседники The Wall Street Journal также рассказали, что США обеспокоены низким уровнем независимого контроля, который мог бы подтвердить, что данные американской разведки не приводят к гибели мирных жителей и разрушению гражданской инфраструктуры.

Вместе с тем источники уточняют, что информация, которую Вашингтон раскрывает для Израиля, непригодна для проведения боевых операций. Например, это могут быть видеотрансляции с разведывательных дронов, которые работают над сектором Газа в режиме реального времени.

Представитель Белого дома сообщил, что обмен данными с Израилем направлен на освобождение заложников, захваченных ХАМАС 7 октября и мониторинг деятельности группировок джихадистов вблизи границ сектора Газа.

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