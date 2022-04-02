Хакеры из группы Anonymous похитили материалы Липецкого завода и РПЦ

Поддерживающие Украину хакеры из группы Anonymous сообщили, что у них имеется документация Липецкого механического завода, который ремонтирует российскую военную технику, а также благотворительного фонда Русской православной церкви.

Заводскую переписку хакеры выложили в открытый доступ. Материалы РПЦ предоставляются журналистам и исследователям, говорится в твиттере группы.

В первый день российского вторжения на территорию Украины 24 февраля хакеры из Anonymous предупредили, что будут совершать кибератаки на сайты российских госучреждений и СМИ. Атакам подвергались сайты Кремля, Госдумы, Минобороны, информационного агентства ТАСС, изданий "Коммерсантъ" и "Известия".