ХАМАС передал Израилю тела ещё четырёх заложников

Группировка ХАМАС (признана террористической в США и ЕС) вечером 14 октября передала Израилю тела еще четырёх заложников. Об этом сообщает Армия обороны Израиля.

Гробы с телами доставлены в Национальный институт судебной медицины Израиля, специалисты которого проведут идентификацию тел.

В понедельник, когда ХАМАС освободил 20 остававшихся в живых заложников, были переданы четыре тела погибших. Вторая группа тел была передана после того, как власти Израиля объявили, что ограничат поставки гуманитарной помощи и закроют пограничный переход Рафах между сектором Газа и Египтом, если не будут выполняться условия соглашения. Позднее это решение было отменено, отмечает The Times of Israel.

Вечером 13 октября ХАМАС передал тела четырёх заложников. Из них опознаны три человека: это Тамир Нимроди, Уриэль Барух и Эйтан Леви. В Газе остаются тела 20 заложников. 15 октября ХАМАС обещает передать ещё четыре тела, сообщает"Настоящее Время".

В конце прошлой недели Израиль и ХАМАС согласовали первую фазу мирного соглашения, которое, помимо освобождения заложников, предполагает прекращение военных операций, возобновление ввоза гуманитарной помощи и отвод израильской армии на согласованную линию. По данным Ynet, Израиль продолжит контролировать 53% территории Газы, что примерно на 4% меньше, чем было включено мирный план президента США.

Кроме того, предусматривается разоружение ХАМАС и отстранение членов группировки от власти в Газе. В ХАМАС заявляли ранее, что готовы передать власть неким общепалестинским структурам, но отказываются от разоружения. Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что в этом случае группировка должна быть разоружена силой.