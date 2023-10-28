ХАМАС в гостях у Путина. Виталий Портников – о террористах

Приезд делегации ХАМАСа в Москву после того страшного рейда, который террористы совершили на территорию Израиля – вызов не только еврейскому государству, но и цивилизованному миру как таковому. Конечно, Россия и раньше поддерживала прямые контакты с ХАМАСом. И была одной из немногих стран, чей президент (правда, не Владимир Путин, а Дмитрий Медведев) встречался с главой политбюро организации Халедом Машалем – между прочим, тогда Россия еще считалась как бы страной цивилизованного мира и ее лидеры приглашались на саммиты "Группы восьми".

Кремль и ХАМАС теперь накрепко повязаны кровью невинных жертв, подобное тянется к подобному

Но все же эти контакты происходили еще до того, как ХАМАС продемонстрировал, что его главная цель – массовое убийство мирных жителей Израиля. Впрочем, и Россия, куда приехали руководители ХАМАСа, теперь известна миру как страна, повинная в массовом убийстве мирных жителей Украины. Кремль и ХАМАС теперь накрепко повязаны кровью невинных жертв, подобное тянется к подобному. И то, что Россия – формально суверенное государство и член Совета Безопасности ООН, а ХАМАС – радикальная организация, захватившая контроль над частью Палестинской автономии, не должно никого обманывать. Мы живем во времена, когда такие государства, как Россия, все в большей степени напоминают террористические организации. А такие террористические организации, как ХАМАС, оказываются способны создать квазигосударства для своих разбойничьих целей.

Поэтому Владимиру Путину просто больше не нужно притворяться и скрывать приезд хамасовцев. Они и есть его настоящие союзники – тем более, что сотрудничество с ними прекрасно вписывается в стратегию советского ренессанса. И если советские чекисты мечтали прикончить Израиль и тренировали террористов для самых отвратительных операций против мирного населения, то чем же российские чекисты хуже?

И, конечно же, приглашение в Москву заместителя министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани в одно время с визитом делегации ХАМАСа – это не совпадение, а именно что намерение организовать трехсторонние консультации. "Ось зла" – вовсе не образ, придуманный президентом США для красного словца. Это вполне конкретные люди, которые в тиши кабинетов обсуждают, где бы еще ударить, где бы еще убить и захватить в плен женщин и детей, какой новый фронт открыть, чтобы ослабить Запад и продемонстрировать свою безнаказанность. Это настоящий союз единомышленников, для которых человеческая жизнь ничего не стоит. Мы до такой степени привыкли к преступлениям российского и иранского режимов или ХАМАСа, что для того, чтобы обратить на себя внимание, они должны совершить массовое смертоубийство. И как самодеятельный актер, трюки которого все уже перестали замечать, они действительно жаждут большой крови и больших последствий.

Российским лидерам есть за что благодарить своего гостя Абу Марзука и его подельников. Внимание от войны в Украине отвлечено, и американские конгрессмены спорят о том, стоит ли объединять помощь двум обороняющимся странам в один пакет. Примирение между Саудовской Аравией и Израилем сорвано, и цены на нефть поползли вверх вместо того, чтобы упасть. Между Западом и "глобальным югом" увеличивается пропасть – и она будет становится все глубже по мере продолжения операции в Газе. И это тоже облегчает задачи Москвы в войне с Украиной. А всего-то нужно было убить сотни невинных людей, отрубить головы детям, мучить стариков и женщин – все как мы любим, все как мы в Буче.

Действительно дорогие и желанные гости Владимира Путина. Пожиратели смерти в гостях у пожирателей смерти.

Виталий Портников – украинский журналист и политический публицист, автор и ведущий программы Радио Свобода "Дороги к Свободе"



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